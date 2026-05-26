L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha congratulato Daniel Harding, suo Direttore Musicale dal 2024, per la nomina a Music Director della Los Angeles Philharmonic. L'incarico, che il maestro britannico assumerà dalla stagione 2027/2028, rafforza il suo profilo internazionale. L'Accademia ha confermato che Harding proseguirà la collaborazione con l'istituzione romana, rispettando gli impegni con l'Orchestra e il Coro. Harding succederà a Gustavo Dudamel, primo britannico nel ruolo. Il contratto di sei anni prevede otto settimane di direzione nella prima stagione a Los Angeles, estendibili a dodici annuali.

L’accordo è stato raggiunto nel 2024 a Roma con Kim Noltemy, CEO della LA Phil, che lo ha definito “un musicista incredibile, leader ispiratore ed educatore devoto”, apprezzandone la prospettiva globale e l'impegno con gli studenti. Il suo debutto negli Stati Uniti avvenne nel 1997 proprio con la Los Angeles Philharmonic, all’Ojai Music Festival, dirigendo altre orchestre americane.

Musica e aviazione: la doppia passione di Harding

Oltre alla musica, Daniel Harding è un pilota dal 2014 e dal 2021 vola per Air France su Airbus A320 in Europa e Nord Africa. Aspira a diventare primo ufficiale su velivoli a lungo raggio e non esclude di raggiungere Los Angeles anche come pilota. Questa doppia carriera, definita da Simon Rattle come segno della sua natura "instancabile", è per Harding fonte di piacere e concentrazione, complementare alla musica.

Il ruolo a Santa Cecilia e la dimensione internazionale

Dal 2024, Daniel Harding è Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, storica istituzione fondata nel 1585. L'Accademia ha confermato il suo impegno a Roma. La doppia presenza di Harding tra Roma e Los Angeles evidenzia la sua dimensione internazionale e l'attitudine dell'Accademia a sostenere carriere di rilievo globale e l'interconnessione tra le istituzioni musicali mondiali.