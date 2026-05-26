Dal 26 maggio al 7 giugno 2026, lo spazio mostra della Città Metropolitana di Torino, situato in corso Inghilterra, accoglie l’esposizione “Servus inutilis”. Questa iniziativa culturale è interamente dedicata alla figura di Alcide De Gasperi, uno dei più eminenti statisti trentini e pilastro della storia italiana del Novecento. L’obiettivo primario della mostra è quello di offrire un’analisi approfondita del ruolo che De Gasperi ricoprì, mettendo in luce il suo significativo contributo politico e umano al Paese.

L’esposizione si sviluppa attraverso cinque sezioni tematiche distinte, pensate per accompagnare il visitatore in un viaggio esaustivo attraverso le diverse sfaccettature della vita e dell’opera di De Gasperi.

Ogni sezione è stata concepita per esplorare un aspetto specifico del suo percorso, fornendo preziosi spunti di riflessione sul suo cammino personale e pubblico. La mostra si propone, inoltre, di valorizzare la memoria storica e di stimolare un proficuo dialogo tra passato e presente, sottolineando l’intramontabile attualità del messaggio degasperiano.

Il percorso espositivo: vita e impatto di Alcide De Gasperi

Il cuore del percorso espositivo è rappresentato dalle sue cinque aree tematiche, ciascuna attentamente dedicata a un momento cruciale o a un aspetto saliente dell’esistenza di De Gasperi. L’allestimento è stato curato con l’intento di fornire una panoramica completa della sua complessa figura, partendo dal contesto storico che ne plasmò la formazione e arrivando a illustrare l’ampio impatto che ebbe sulla società italiana.

Questa mostra si configura come una preziosa occasione di approfondimento e confronto, pensata per un pubblico vasto e interessato alla storia contemporanea e alle sue figure chiave.

Un’eredità per il presente: memoria e dialogo civile

“Servus inutilis” si inserisce con autorevolezza nel ricco calendario delle iniziative culturali torinesi, specificamente quelle dedicate alla memoria storica e al vivace dibattito civile. L’esposizione offre una singolare opportunità per meditare sul profondo valore del servizio pubblico e sull’inestimabile eredità lasciata da De Gasperi, riconosciuto unanimemente come una figura centrale del Novecento italiano. L’evento, ospitato nello spazio mostra della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra, invita i visitatori a scoprire e riscoprire la grandezza di questo statista, dal 26 maggio al 7 giugno 2026.