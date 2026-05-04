Ha preso il via a Giffoni l'atteso evento finale della School Experience, un progetto itinerante di portata nazionale promosso dal Ministero della Cultura. L'iniziativa si inserisce nel più ampio Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell'audiovisivo. Oltre 4.000 studenti, provenienti da ogni regione d'Italia, sono attesi nel suggestivo borgo campano tra il 4 e il 7 maggio 2026. Saranno protagonisti di un ricco percorso didattico e formativo interamente dedicato al linguaggio audiovisivo e cinematografico.

La manifestazione coinvolge attivamente le scuole primarie e secondarie attraverso un programma denso di proiezioni, incontri tematici e stimolanti attività laboratoriali.

Giffoni, già celebre a livello internazionale come sede del Giffoni Film Festival, si conferma così un centro nevralgico per la sperimentazione didattica nel campo del cinema. Grazie alla School Experience, il Ministero della Cultura intende non solo sviluppare le competenze digitali dei partecipanti, ma anche promuovere una più profonda educazione all’immagine tra le nuove generazioni. Durante le giornate dell'evento, i ragazzi avranno l'opportunità di partecipare a laboratori pratici con esperti del settore, seguire masterclass esclusive e confrontarsi attraverso la visione di film selezionati per le diverse fasce d’età.

L'obiettivo primario è favorire una consapevolezza critica nei confronti dei linguaggi audiovisivi e stimolare attivamente la loro creatività.

Il Progetto School Experience: Scuole e Istituzioni Protagoniste

La School Experience si configura come una delle più significative iniziative nazionali dedicate all'alfabetizzazione mediale, rientrando pienamente nelle strategie del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, finanziato con fondi pubblici. I 4.000 studenti coinvolti sono stati selezionati con cura da tutte le regioni italiane e prenderanno parte a una programmazione che include numerosi film italiani e internazionali, appositamente scelti per un pubblico under 18. Le giornate a Giffoni saranno arricchite da attività laboratoriali incentrate sulle tecniche di produzione, montaggio e narrazione audiovisiva, affiancate da preziosi incontri con registi e professionisti del settore, offrendo una prospettiva concreta sul mondo del cinema.

Questa edizione conclusiva evidenzia la centralità delle scuole italiane non solo come luoghi di apprendimento, ma anche come veri e propri motori di innovazione didattica e aggregazione culturale. L'evento mira a consolidare il legame tra istituzioni scolastiche e industria dell’audiovisivo, fornendo agli studenti anche concrete opportunità di orientamento sui mestieri del cinema, un settore in continua evoluzione e ricco di sbocchi professionali.

Giffoni: Polo d'Eccellenza per l'Educazione Cinematografica

Giffoni Vallepiana, con la sua storia ultra cinquantennale, è la culla del Giffoni Film Festival, una delle più prestigiose rassegne internazionali di cinema per giovani, capace di attrarre partecipanti da ogni angolo del mondo.

La School Experience si inserisce in questa illustre tradizione, contribuendo ad arricchire ulteriormente le attività culturali locali e a valorizzare il territorio come un autentico polo d’eccellenza nell’educazione cinematografica. Le numerose iniziative promosse a Giffoni, anche al di fuori del periodo del festival principale, testimoniano il ruolo consolidato di questa realtà non solo nell'ambito dell'intrattenimento, ma soprattutto nella formazione di nuove generazioni di spettatori e creativi, capaci di interpretare e produrre contenuti audiovisivi.

Al termine di questo intenso percorso, gli studenti avranno l'occasione di condividere le proprie esperienze e presentare i prodotti realizzati durante i laboratori, in un'ottica di condivisione e crescita collettiva.

L'organizzazione del progetto sottolinea con forza come la "partecipazione attiva dei ragazzi" rappresenti il vero motore propulsore dell'intera iniziativa, ribadendo l'impegno costante a rinnovare e adattare metodologie e pratiche didattiche in linea con l'evoluzione dei nuovi linguaggi mediali.