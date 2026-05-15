Suzy Amis Cameron, nota ex attrice e impegnata ambientalista, ha recentemente condiviso i dettagli della sua nuova vita in Nuova Zelanda e le ragioni che l'hanno spinta a lasciare gli Stati Uniti. La moglie del regista premio Oscar James Cameron ha rivelato in un'intervista televisiva la decisione di trasferirsi con la sua famiglia, una scelta maturata durante la presidenza Trump e dettata da una profonda sensazione di cambiamento nel panorama sociale e politico americano. Amis Cameron ha espresso la convinzione che, sebbene il “pendolo” della società statunitense si sia spostato significativamente rispetto a otto o dodici anni fa, esso sia destinato a tornare verso un maggiore equilibrio.

Una nuova cittadinanza e un orizzonte diverso

Nel corso dell'intervista, Suzy Amis Cameron ha raccontato di aver acquisito la cittadinanza neozelandese, dove ora risiede stabilmente con il marito e tre dei suoi cinque figli. La famiglia ha trovato nella Nuova Zelanda una nuova casa, sebbene alcuni parenti continuino a vivere negli Stati Uniti. Questa scelta di vita rappresenta una svolta importante, motivata dal desiderio di trovare un ambiente più in linea con i propri valori e con una visione ottimistica per il futuro, riflettendo un percorso personale e familiare verso una nuova prospettiva.

Sogni premonitori e una sensibilità particolare

Un aspetto particolarmente intimo e sorprendente emerso dalla conversazione riguarda la sensibilità di Suzy Amis Cameron verso i sogni premonitori.

Ha raccontato di vivere queste esperienze fin dall'età di ventidue anni, descrivendo sogni che si manifestano come veri e propri “quadri” o “scene” che poi si sono concretizzati nella realtà. Alcuni di questi sogni sono stati particolarmente vividi e riguardano la salute delle persone a lei vicine, mentre altri hanno preannunciato disastri naturali. L'ex attrice ha spiegato che, quando percepisce qualcosa di significativo attraverso i sogni, cerca attivamente di confrontarsi con le persone coinvolte, specialmente se ritiene che possano intraprendere azioni per prevenire o affrontare determinate situazioni, dimostrando una profonda empatia e un desiderio di agire.

L'impegno di Suzy Amis Cameron: dal cinema all'attivismo

Suzy Amis Cameron, il cui percorso professionale l'ha vista recitare in film di successo come il celebre ‘Titanic’, ha scelto di lasciare il mondo del cinema per dedicarsi pienamente all'attività di imprenditrice e attivista ambientale. Sposata con James Cameron, ha orientato la sua vita verso progetti legati alla sostenibilità e alla promozione di uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell'ambiente. La sua esperienza personale e le sue scelte professionali riflettono un impegno costante nella ricerca di coerenza tra i propri valori e le azioni concrete, incarnando un modello di cambiamento e dedizione a cause importanti.