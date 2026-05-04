Torna in libreria, a trent’anni dalla prima pubblicazione, 'Fuori e dentro il borgo', il libro d’esordio di Luciano Ligabue. L’edizione rivista e ampliata, edita da Mondadori e disponibile dal 5 maggio, si presenta come una raccolta di cinquanta storie che esplorano fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della giovinezza dell’artista. Questo ritorno, atteso da molti lettori e fan, offre uno spaccato autentico della provincia italiana e ripropone un volume spesso divenuto di difficile reperibilità, considerato un tassello fondamentale dell’universo narrativo ligabuiano.

La nuova edizione si arricchisce di una riflessione inedita sul valore della scrittura e della creatività, intese da Ligabue come espressione libera e personale. Oltre a nuovi contributi originali, il volume include la sceneggiatura integrale di 'Radiofreccia', il film diretto dallo stesso Ligabue e tratto dal libro. Questa integrazione sottolinea il legame profondo tra la produzione letteraria e cinematografica dell’artista, offrendo una prospettiva completa sul suo percorso creativo.

Presentazioni e appuntamenti con l’autore

La prima presentazione ufficiale della nuova edizione è fissata per lunedì 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove Luciano Ligabue incontrerà il pubblico alle 18.30.

Il calendario degli appuntamenti prosegue il 6 giugno in Piazza Maggiore a Bologna, nell’ambito del Bologna Portici Festival, e il 12 luglio a Correggio, città natale e simbolica nella narrazione dell’autore, durante la manifestazione ParoleRock, in un incontro moderato da Andrea Scanzi.

'Fuori e dentro il borgo' è già preordinabile dal 17 aprile e sarà disponibile in tutte le librerie dal 5 maggio. Quest'opera si riconferma capace di parlare a più generazioni, attraverso storie di provincia e di radici che risuonano nella memoria collettiva, fungendo da ponte tra passato e futuro, tra identità personale e collettiva.

Temi e contenuti della nuova edizione

Nel volume, Luciano Ligabue guida il lettore in un viaggio tra memoria, adolescenza, relazioni familiari e il costante bisogno di appartenenza.

I racconti attingono alle esperienze giovanili dell’autore a Correggio, sviluppando temi universali come la libertà e il valore delle proprie origini, spesso presenti anche nella sua produzione musicale. L’edizione ampliata, con i suoi ulteriori contenuti originali e la riflessione sulla creatività, consolida il ruolo del libro come esplorazione dell'identità.

La presenza della sceneggiatura integrale di 'Radiofreccia' evidenzia la forte relazione tra letteratura e cinema nel percorso creativo di Ligabue. Il film, riconosciuto dalla critica come una delle trasposizioni più sincere del mondo giovanile di provincia, arricchisce l’opera, rendendola un oggetto narrativo capace di esplorare vari linguaggi e forme di comunicazione. I nuovi contributi inediti, infine, testimoniano l’evoluzione personale e artistica dell’autore nell’arco di tre decenni.