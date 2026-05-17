Lino Banfi, icona indiscussa della cinematografia italiana, ha celebrato un traguardo significativo: il suo novantesimo compleanno, caduto il 9 luglio 2026. Questa importante ricorrenza è stata festeggiata con grande affetto sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, segnando un ulteriore capitolo in una carriera lunga oltre settant’anni. Banfi, rinomato per la sua proverbiale simpatia e la sua innata versatilità, ha condiviso in un’intervista il suo segreto di longevità artistica: «il segreto è non fermarsi mai, bisogna sempre trovare nuovi stimoli e nuovi progetti».

Nato ad Andria nel 1936, l’attore vanta una filmografia ricca e variegata, che spazia con maestria dalla commedia popolare alla fiction televisiva di successo. Tra i titoli che sono entrati nell’immaginario collettivo italiano si annoverano opere come “L’allenatore nel pallone”, “Il commissario Lo Gatto” e la celebre serie “Un medico in famiglia”. Attraverso generi diversi e ruoli memorabili, Banfi ha contribuito a definire l’identità del cinema leggero italiano. In occasione delle celebrazioni, ha espresso la sua gratitudine: «Sono contento di aver fatto sorridere generazioni di spettatori. La felicità maggiore resta l’affetto della gente».

Comicità e impegno sociale: un percorso esemplare

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Lino Banfi ha saputo affiancare al suo instancabile lavoro sul set un profondo impegno sociale e numerose iniziative a carattere benefico.

Da anni, infatti, sostiene attivamente associazioni dedicate alla ricerca medica e collabora con diversi enti solidaristici. Proprio in concomitanza con il suo novantesimo compleanno, l’attore ha promosso una significativa raccolta fondi interamente dedicata alla ricerca contro l’Alzheimer, una malattia che ha colpito l’amata moglie Lucia negli ultimi anni della sua vita. Questo impegno, unito alla sua straordinaria capacità di comunicare e coinvolgere generazioni diverse, rivela un aspetto meno noto del personaggio pubblico, ma profondamente sentito dalla persona: «Oltre a recitare, mi piace poter essere d’aiuto concreto a chi soffre», ha spiegato Banfi, sottolineando la sua vocazione alla solidarietà.

La sua popolarità, consolidata anche grazie a una presenza costante sui media e a frequenti partecipazioni televisive, non ha mai intaccato la sua disponibilità al dialogo con il pubblico e la sua apertura verso nuove sfide professionali, come la partecipazione a sit-com e importanti campagne di sensibilizzazione sociale.

Da protagonista della commedia a icona nazionale

Lino Banfi ha giocato un ruolo determinante nel successo della commedia italiana tra gli anni Settanta e Ottanta, incarnando l’affettuosa figura del “nonno d’Italia”, un simbolo di buonsenso popolare e di un’ironia unica e inconfondibile. Dagli esordi nei piccoli teatri pugliesi fino alla consacrazione nazionale, la carriera di Banfi rappresenta un esempio lampante di fedeltà al mestiere e di una continua capacità di innovazione e adattamento.

La sua indimenticabile interpretazione di Nonno Libero nella serie “Un medico in famiglia” rimane una delle più amate e apprezzate dal pubblico televisivo, consolidando il suo status di leggenda.

Negli ultimi decenni, Banfi ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui importanti premi alla carriera e onorificenze pubbliche, a testimonianza del suo impegno sia in ambito sociale che culturale. L’attore continua a essere un punto di riferimento imprescindibile sia per il mondo del cinema sia per la società civile, mantenendo viva la tradizione di una comicità familiare, autentica e mai banale.