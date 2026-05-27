Malika Ayane torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato Una possibilità, pubblicato da Carosello Records in licenza a M.A.S.T./Believe. Il brano sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 29 maggio e in rotazione radiofonica dal 5 giugno. Questa uscita segna un nuovo capitolo per la cantautrice, che segue il successo di Animali notturni, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

Nella presentazione del singolo, Malika Ayane ha condiviso la sua visione artistica: “C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre: la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata.

Una possibilità vuole essere una di queste”. L’artista ha spiegato di essersi ispirata alle commedie sarcastiche per raccontare con leggerezza come l'immagine della felicità, spesso veicolata da modelli esterni come le “cartoline delle vacanze”, non sia universale e possa anzi rivelarsi una trappola. “Cercando di aderire forzatamente a un modello si perde di vista il piacere autentico del vivere”, ha sottolineato Ayane, evidenziando come la sperimentazione, inclusi errori e “cantonate”, debba essere considerata un’eventualità della vita e non una tragedia.

Il significato e le sonorità di "Una possibilità"

Dal punto di vista musicale, per Una possibilità sono stati scelti suoni che evocano canzoni del passato con caratteristiche simili, creando un “cocktail di estate, nostalgia, alienazione saggia ironia”.

Il brano, che arriva dopo il successo di Animali notturni, conferma l'impegno di Malika Ayane nella ricerca di percorsi espressivi originali, unendo parole e suoni in un approccio personale alla scrittura e alla composizione.

Il tour teatrale di Malika Ayane da novembre

Dopo il lancio del singolo, Malika Ayane tornerà a esibirsi dal vivo con un tour teatrale che prenderà il via a novembre 2026. Le date annunciate toccheranno diverse città italiane: il 1° novembre a Fermo, il 3 novembre a Roma, il 4 novembre a Firenze, il 10 novembre a Milano, l'11 novembre a Torino, il 16 novembre a Bitritto (Bari), il 17 novembre a Napoli, il 19 novembre a Catania, il 20 novembre a Palermo, il 24 novembre a Padova, il 25 novembre a Bologna, il 27 novembre a Senigallia (Ancona) e il 28 novembre a Pescara.

Questo ritorno sul palco rappresenta una tappa significativa nella carriera dell'artista, offrendo al pubblico l'occasione di ascoltare dal vivo il nuovo singolo e i brani che hanno costellato il suo percorso, rafforzando il legame con una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea.