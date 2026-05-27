È morto all'età di 94 anni, per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills, Howard Storm, il celebre regista statunitense simbolo delle sitcom americane. Figura chiave della "golden age" della televisione, Storm lasciò un'impronta indelebile con il suo contributo a numerose produzioni di successo. La sua carriera, iniziata come comico stand-up a New York, lo vide poi affermarsi come regista televisivo, collaborando con importanti figure del settore.

Dalla comicità alla regia

La carriera di Storm iniziò come cabarettista, per poi passare alla regia negli anni Settanta.

Collaborazioni decisive furono quelle con Woody Allen in pellicole come ‘Il dittatore dello stato libero di Bananas’ e ‘Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere’, esperienze che lo spinsero alla regia televisiva. Il suo debutto ufficiale avvenne nel 1975 con la serie ‘Rhoda’, a cui seguirono numerosi episodi di produzioni di successo, tra cui ‘Laverne & Shirley’, ‘La famiglia Hogan’ e ‘Segni particolare: genio’.

Il successo di ‘Mork & Mindy’ e il debutto di Jim Carrey

Il nome di Howard Storm è indissolubilmente legato alla serie cult ‘Mork & Mindy’ (1978-1981), per la quale diresse decine di episodi, contribuendo al successo dello show che lanciò Robin Williams.

Nel corso della sua lunga carriera, Storm diresse o collaborò a oltre quaranta progetti TV, tra cui ‘Tutti amano Raymond’ e ‘Valerie’. La sua versatilità lo portò anche al cinema nel 1985, quando diresse la commedia ‘Se ti mordo… sei mio’, che segnò il debutto da protagonista di Jim Carrey. In età avanzata, Storm pubblicò un'autobiografia che ripercorreva il suo cammino dalla Lower East Side di New York a Hollywood.

L'eredità di un innovatore

Nato Howard Sobel, il regista lasciò un'eredità significativanel panorama TV americano. La sua abilità nel passare con disinvoltura dalla comicità alla regia, unita a un'esperienza decennale, lo rese una figura ammirata e rispettata. Il suo prezioso contributo alle sitcom influenzò generazioni di registi e sceneggiatori, cementando il suo ruolo di innovatore nella storia della televisione.