Alessandro Mannarino ha annunciato il suo nuovo disco, il sesto della sua prolifica carriera, svelando le profonde motivazioni che hanno ispirato questo atteso lavoro. Il cantautore romano ha spiegato che il progetto è nato da “domande arrivate come fendenti”, le quali hanno dato vita a un percorso creativo fatto di interruzioni, deviazioni e continue ricerche. L'annuncio, reso pubblico il 6 maggio 2026, segna una tappa significativa nel cammino artistico di Mannarino, celebre per la sua abilità di intrecciare musica e parole per esplorare il senso della vita.

L'album, il cui titolo è ancora sconosciuto, ha preso forma in un periodo di intensi interrogativi interiori per l'artista. Mannarino ha raccontato come queste domande lo abbiano spinto verso nuove direzioni creative, arricchendo il processo compositivo con pause, ripensamenti e sfide che si sono trasformate in stimoli artistici. “Il disco è stato costruito su domande piuttosto che su risposte”, ha dichiarato, aggiungendo che la musica è il luogo dove ci si può sorprendere e, a volte, “anche salvare”. Ogni brano dell'album rappresenta, a suo dire, un tentativo di ricerca di significato, una “suggestione su come attraversare il dolore e le gioie della vita”.

La ricerca e il dubbio al centro del nuovo progetto

La scelta di focalizzare il nuovo lavoro musicale sugli interrogativi esistenziali evidenzia la volontà di Mannarino di porre al centro della narrazione la ricerca e il dubbio. Durante la conferenza stampa, l'artista ha chiarito che l'album non intende fornire certezze, ma piuttosto offrire uno spazio di condivisione e riflessione, sottolineando come le “domande siano state il vero motore creativo”. Con una produzione che, in linea con le sue precedenti opere, fonde sonorità acustiche e sperimentazioni elettroniche, il nuovo album mira a rappresentare anche musicalmente la complessità del vivere contemporaneo.

Questo approccio conferma la continuità di un percorso artistico che ha sempre distinto Mannarino per la sua originalità nel panorama della canzone d'autore italiana.

Al contempo, segna un ulteriore passo verso una scrittura più intima e universale. Il disco, attualmente in fase di completamento, sarà promosso da un tour di presentazione in diverse città italiane; date e dettagli specifici verranno comunicati prossimamente.

Alessandro Mannarino: un'identità artistica consolidata

Alessandro Mannarino si annovera tra i più riconoscibili esponenti della nuova canzone italiana d’autore. Nato a Roma nel 1979, ha raggiunto la notorietà nel 2009 con l'album “Bar della rabbia”. Da allora, ha pubblicato lavori di successo come “Supersantos”, “Al Monte”, “Apriti cielo” e “V”. Il suo stile distintivo, profondamente intriso di riferimenti al folklore romano, esplora tematiche legate all'uomo, alla società e alle contraddizioni dell'esistenza moderna.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una prestigiosa Targa Tenco, e i suoi spettacoli dal vivo sono apprezzati per la loro teatralità e l'intensa forza comunicativa.

La carriera di Mannarino è caratterizzata da una costante tensione tra la narrazione personale e l'attenzione alle tematiche sociali, un equilibrio che si manifesta sia nei testi che nelle scelte musicali. Con questo nuovo disco, l'artista ribadisce il suo percorso di maturazione, proponendo ancora una volta una visione musicale che stimola l'ascoltatore all'ascolto attivo e alla profonda riflessione. L'imminente uscita dell'album e l'atteso tour segnano un significativo nuovo capitolo nel panorama della musica d'autore italiana contemporanea.