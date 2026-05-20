La città di Napoli si prepara ad accogliere la VII edizione di "Montedidio Racconta", un appuntamento culturale e sociale di grande rilievo che si terrà dal 28 al 30 maggio 2026. La manifestazione, ideata e diretta dalla giornalista ed editrice Laura Cocozza, quest'anno si immergerà nel fascino intramontabile del racconto popolare con il tema "Era na vota – Napoli e la Campania nell’anno della fiaba". L'evento promette di trasformare il capoluogo campano in un vero e proprio scrigno di storie, esplorando le origini, le metamorfosi e i personaggi iconici delle fiabe, e analizzando le loro profonde connessioni con la cultura contemporanea.

Organizzata da Iuppiter Group, in stretta collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la settima edizione di Montedidio Racconta avrà come epicentro il prestigioso Palazzo Serra di Cassano. Un format consolidato, che da anni lega gli eventi a un tema portante, mescolando richiami all’attualità e suggestioni del passato, guiderà il pubblico attraverso un percorso multidisciplinare. L'obiettivo primario è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Napoli, con un focus particolare sul quartiere di Pizzofalcone, e di far conoscere i suoi tesori nascosti, le storie dimenticate e l'autentica identità urbana.

Un viaggio nel mondo della fiaba tra cultura e territorio

Il cuore pulsante di questa edizione sarà l'esplorazione della fiaba in tutte le sue sfaccettature. Attraverso un ricco programma di incontri letterari, convegni, visite guidate, spettacoli, mostre e degustazioni, "Montedidio Racconta" inviterà i partecipanti a scoprire il legame indissolubile tra il racconto popolare e l'anima di Napoli e della Campania. La scelta del titolo "Era na vota" non è casuale, ma intende evocare la magia e la tradizione orale che hanno plasmato l'immaginario collettivo, offrendo nuove prospettive sulla narrazione fiabesca e il suo impatto sulla società moderna.

La manifestazione si configura come un'occasione unica per riscoprire e celebrare l'identità culturale del territorio campano.

Gli eventi in programma sono pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, stimolando la riflessione e la partecipazione attiva. Il progetto multidisciplinare si propone di aprire lo scrigno di Pizzofalcone, rivelando non solo le sue bellezze architettoniche e storiche, ma anche le leggende e i racconti che ne hanno intessuto la trama nel corso dei secoli, restituendo il "cuore autentico" della città.

Palazzo Serra di Cassano: epicentro di cultura e storia

Il magnifico Palazzo Serra di Cassano, uno degli edifici storici più emblematici di Napoli, fungerà da sede principale per la VII edizione di "Montedidio Racconta". Questo luogo di grande prestigio, che ospita l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, rappresenta un simbolo della ricchezza culturale partenopea.

La sua posizione nel suggestivo quartiere di Pizzofalcone, conosciuto anche come Monte di Dio, aggiunge un ulteriore strato di fascino all'evento. Pizzofalcone, con le sue vie antiche e i suoi tesori nascosti, è un vero e proprio custode della memoria storica della città, offrendo uno scenario ideale per un festival dedicato alla narrazione e alla riscoperta.

La sinergia tra le realtà locali e le istituzioni culturali è evidente anche nel supporto di importanti sponsor come Banca Generali, Maison Cilento 1780 e Videometrò News Network. Questa collaborazione tra partner pubblici e privati sottolinea l'importanza dell'iniziativa nel panorama culturale campano e il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio locale. "Montedidio Racconta" si conferma così un appuntamento irrinunciabile per chi desidera esplorare la cultura, la storia e le tradizioni di Napoli attraverso una lente innovativa e coinvolgente.