Il Comune di Pula e il Fondo Ambiente Italiano (FAI) hanno introdotto una significativa novità culturale: è ora disponibile un biglietto integrato che permette di visitare, con un unico titolo d’ingresso, sia l’area archeologica di Nora sia le Saline Conti Vecchi. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza più ricca e a rafforzare strategicamente l’offerta culturale e turistica della Sardegna meridionale. Il nuovo ticket può essere acquistato online sui siti delle due realtà o direttamente in loco presso le rispettive biglietterie, con agevolazioni e sconti pensati per incentivare la scoperta di entrambe le destinazioni.

Il sindaco di Pula, Walter Cabasino, ha evidenziato come la collaborazione tra il Parco archeologico di Nora e le Saline Conti Vecchi, valorizzate dal FAI, consentirà ai visitatori di scoprire due delle attrazioni più importanti della Sardegna meridionale. Ha sottolineato l’importanza di “fare rete” per la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici locali, offrendo due siti di grande interesse a prezzi vantaggiosi. Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, ha annunciato anche la possibilità di organizzare congiuntamente appuntamenti e iniziative che esaltino le peculiarità storiche, archeologiche e naturalistiche di entrambe le realtà. Clara Pili, direttrice della stessa Fondazione, ha rimarcato il ruolo cruciale dei visitatori, i primi a richiedere un biglietto unico per i due siti, e la decisione di assecondare le loro esigenze.

Francesca Caldara, responsabile FAI – Saline Conti Vecchi, ha infine descritto il progetto come una “splendida occasione per creare un ecosistema culturale di valore, moltiplicando l’impatto sociale ed economico sul territorio”, evidenziando come le reti culturali rafforzino il senso di appartenenza della comunità e offrano esperienze uniche ai turisti.

Un'iniziativa strategica per il territorio

La partnership tra il FAI e la Fondazione Pula Cultura Diffusa offre un vantaggio economico concreto: il visitatore che acquista il biglietto cumulativo spende meno rispetto alla somma dei due ingressi distinti, favorendo così la scoperta di entrambi i siti. La vicinanza geografica delle due aree, collegate dalla Strada Statale 195, amplifica la praticità dell’itinerario, incoraggiando le visite combinate.

Questa strategia si fonda sull’idea che, pur con una possibile riduzione del ricavo medio per singolo visitatore, l’alleanza promuoverà un incremento dell’afflusso complessivo, compensando eventuali diminuzioni e generando benefici economici generali. In Sardegna, iniziative di rete culturale di questo tipo sono ancora poco diffuse, e la collaborazione tra le saline e l’area archeologica può costituire un modello di riferimento per future sinergie.

I siti: Nora e le Saline Conti Vecchi

L’area archeologica di Nora, situata sulla costa meridionale della Sardegna nel territorio di Pula, custodisce resti di epoca fenicia, punica e romana. Tra questi spiccano un teatro, templi, terme, strade lastricate e domus con pavimenti a mosaico.

Le sue origini risalgono all’VIII secolo a.C., con sviluppi significativi sotto i Romani, fino all’abbandono tra il VII e l’VIII secolo d.C. Il sito rappresenta una tappa fondamentale per comprendere le antiche civiltà del Mediterraneo occidentale, immerso in un paesaggio suggestivo.

Le Saline Conti Vecchi, Bene FAI, sono un raro esempio di archeologia industriale ancora attivo. Ubicate ad Assemini, alle porte di Cagliari, furono aperte nel 1931 e si estendono su una vasta area produttiva e naturalistica. L’intervento del FAI ha permesso il restauro degli spazi storici, inclusi uffici, officine e macchinari, preservando l’anima produttiva del luogo. Il sito è arricchito da percorsi di visita, allestimenti d’epoca, documenti e videoproiezioni che ne narrano la storia.

La combinazione di archeologia antica e archeologia industriale consente di vivere un’esperienza culturale articolata e originale, unendo due dimensioni storiche e ambientali diverse, ma entrambe rilevanti per la memoria e l’identità del territorio meridionale.