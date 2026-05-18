Il noto autore e conduttore Umberto Broccoli propone un innovativo approccio alla narrazione storica con il programma “Questa è la storia – Il Novecento a 45 giri”. La trasmissione, in onda da sabato 18 maggio 2026 su Rai Storia, racconta il Novecento attraverso la musica, abbinando ai grandi eventi brani e documenti dell’epoca. Broccoli sottolinea: “La storia si racconta anche attraverso emozioni e canzoni, non soltanto con i documenti”. La musica popolare e i dischi, secondo il conduttore, danno corpo e sentimento a vicende note solo tramite narrazioni ufficiali e fonti scritte.

Il programma, articolato in quindici puntate, è dedicato a periodi dal 1958 in poi, con enfasi sulle profonde trasformazioni sociali e culturali italiane. Il passato è letto attraverso le canzoni sui dischi a quarantacinque giri, simboli di una generazione e specchio dei mutamenti del costume. Broccoli spiega che il suo approccio trasmette un’idea nuova del racconto storico: “Non solo le carte, ma anche la musica racconta quello che abbiamo vissuto. Per molti italiani una canzone diventa ricordo, emozione collettiva”. Per un taglio rigoroso e coinvolgente, il conduttore si avvale della collaborazione di archivisti, storici della musica e testimoni diretti.

La musica come veicolo di memoria collettiva

L’utilizzo di brani musicali, selezionati tra i più rappresentativi di ogni epoca, si integra con materiali d’archivio e testimonianze dirette. Questa combinazione crea una narrazione che alterna grandi eventi pubblici e piccole storie private, favorendo l'immedesimazione del pubblico. Gli spettatori ritrovano nella colonna sonora del passato un elemento familiare e coinvolgente. L’idea si inserisce nella tradizione di divulgazione storica di Rai Storia, dove l’intreccio di linguaggi ha permesso di approfondire la memoria civile e sociale italiana.

Le prime puntate esplorano le trasformazioni culturali del dopoguerra, l'evoluzione urbana, la diffusione dei consumi di massa e le nuove sonorità musicali.

Queste ultime spesso hanno anticipato o accompagnato i mutamenti sociali. La scelta del disco a quarantacinque giri come elemento narrativo centrale consente agli spettatori di rivivere il periodo con autenticità. Il programma si distingue per l’attenzione alla dimensione emozionale e per la capacità di restituire, tramite musica e testimonianze, la complessità del Novecento italiano.

Un progetto consolidato nella divulgazione Rai

La trasmissione su Rai Storia è una tappa significativa nel percorso televisivo di Umberto Broccoli, autore noto per l'impegno nella diffusione di cultura e storia tramite i media. Broccoli, già protagonista di numerose trasmissioni sul passato, ha trovato in Rai Storia un ambiente privilegiato per proporre formule innovative di divulgazione.

Il format beneficia della consulenza e dei contributi dagli archivi Rai, valorizzando uno dei patrimoni documentali più vasti d’Italia. L’approccio rafforza il ruolo della televisione come laboratorio della memoria nazionale e promuove il dialogo tra generazioni.

Nella serie, documenti sonori e visivi sono protagonisti, affiancati da emozioni individuali e collettive. La storia del Novecento, così ricostruita, si propone non solo di informare, ma di suscitare partecipazione attiva. Ciò è reso possibile dall’uso sapiente della musica come filo conduttore che unisce memoria pubblica e privata. Il programma si inserisce nelle iniziative Rai dedicate alla valorizzazione della storia italiana e delle sue trasformazioni sociali e culturali.