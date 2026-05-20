La mostra “Impressionismo e Modernità” a Casa Cavazzini, museo d’arte moderna e contemporanea di Udine, ha superato i 55.000 visitatori in meno di quattro mesi dall’inaugurazione del 29 gennaio. Curata da David Schmidhauser (Kunst Museum Winterthur) e Vania Gransinigh (Civici Musei di Udine), l’esposizione presenta ottantaquattro opere dal Kunst Museum Winterthur. Il percorso esplora l’evoluzione artistica tra Ottocento e Novecento, dall’Impressionismo alla modernità classica fino alla Seconda guerra mondiale, con capolavori di Van Gogh, Monet, Pissarro, Sisley, Picasso, Mondrian, Kandinsky, Magritte, Ernst, Klee e de Chirico.

Visto il successo e l’estate, la Regione Friuli Venezia Giulia ha esteso gli orari di Casa Cavazzini fino al 30 agosto, data di chiusura. Da giovedì a sabato, il museo sarà accessibile fino alle 20; martedì e mercoledì 10-18; domenica 10-19. Ultimo ingresso 60 minuti prima chiusura. Apertura straordinaria lunedì 1° giugno (10-19) per le festività del 2 giugno. L’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha motivato la scelta per “dare a più turisti la possibilità di visitare la mostra”. Il 60% dei visitatori è straniero (Slovenia, Austria, Croazia), con presenze da Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’assessore comunale alla Cultura, Federico Pirone, ha definito l’evento “strategico per Udine” per qualità, rigore scientifico e dialogo internazionale.

Collaborazioni e impatto internazionale

L’allestimento è frutto della sinergia tra Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e MondoMostre, con patrocinio del Consolato generale di Svizzera a Milano. Questa iniziativa rafforza Casa Cavazzini come centro espositivo di rilevanza internazionale, offrendo di approfondire le espressioni pittoriche tra fine Ottocento e metà Novecento, con opere di maestri che hanno segnato la storia dell’arte. Il successo internazionale, con significativa partecipazione straniera, conferma Udine tappa fondamentale per l’arte europea. Ampliamento orari e aperture straordinarie sono strumenti chiave per sostenere crescita e attrattività culturale di città e regione.

Casa Cavazzini: storia e ruolo strategico

Casa Cavazzini, nel centro storico di Udine, ospita i Civici Musei d’arte moderna e contemporanea. Inaugurato nel 2012 dopo il restauro dell’antica dimora Cavazzini, espone una collezione permanente di opere del Novecento (italiane e internazionali), con sezioni dedicate ad arte friulana, grafica e design. Oltre a mostre temporanee di richiamo, come “Impressionismo e Modernità”, valorizza patrimonio artistico locale e promuove didattica. Flessibilità e capacità di attrarre collezioni internazionali consolidano Casa Cavazzini polo di eccellenza nella rete museale del Friuli Venezia Giulia. Grazie alla qualità espositiva e scientifica, la struttura si conferma modello di cooperazione tra istituzioni, contribuendo all’identità culturale di Udine con un’offerta artistica di alto valore.