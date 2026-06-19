Il Conservatorio “Luciano Pavarotti” di Modena e Carpi ha recentemente concluso a Melbourne la serie di eventi legati al progetto internazionale ‘The Four Turandot – T4T’, un’iniziativa di grande respiro finanziata con fondi europei del Pnrr. Questa tappa australiana ha rappresentato il culmine di un percorso significativo, iniziato con l’appuntamento di Hanoi e che, nell’ultimo anno, ha portato l’istituto emiliano a essere un protagonista attivo in numerosi centri culturali dell’area Asia-Pacifico. Il concerto finale a Melbourne ha messo in luce il talento di giovani pianisti australiani, i quali hanno avuto l’opportunità di perfezionarsi attraverso le masterclass organizzate dal Conservatorio e tenute da docenti di fama internazionale quali Roberto Prosseda, Carlo Balzaretti, Massimiliano Ferrati e Vsevolod Dvorkin.

Un ruolo internazionale consolidato e la formazione d'eccellenza

Il progetto ‘The Four Turandot – T4T’ ha giocato un ruolo cruciale nel consolidare il prestigio internazionale del Conservatorio. Attraverso intense attività di formazione e un proficuo scambio culturale, l'istituto ha rafforzato la sua presenza globale. Le masterclass, specificamente pensate per i giovani musicisti australiani, non solo hanno contribuito alla loro crescita professionale, ma hanno anche stimolato un dialogo costruttivo tra diverse tradizioni e approcci musicali. Il Conservatorio, che ha recentemente assunto la denominazione “Luciano Pavarotti”, prosegue con impegno nella promozione della musica classica e nell'incoraggiamento del confronto interculturale, elementi chiave della sua missione educativa e artistica.

Cambio al vertice e nuove sfide internazionali

Parallelamente alle sue attività internazionali, il Conservatorio sta affrontando un significativo cambiamento interno. A partire dal 1° novembre, la direzione dell'istituto sarà assunta dal maestro Paolo Andreoli, il quale succederà a Giuseppe Fausto Modugno. Andreoli, un pianista di riconosciuta esperienza e profondo conoscitore del mondo musicale, è stato eletto dal collegio dei docenti e si appresta a guidare il Conservatorio in una fase di ulteriore apertura internazionale. L'impegno dell'istituto verso l'estero non si ferma: nei prossimi mesi, è previsto un nuovo ritorno in Australia con un innovativo progetto di scambio interculturale specificamente dedicato alle comunità aborigene.

Inoltre, è in fase di preparazione un evento speciale per celebrare ufficialmente la nuova intitolazione a Luciano Pavarotti, un momento che renderà omaggio alla figura del grande tenore e al suo indissolubile legame con la città di Modena.