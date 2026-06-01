L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna si prepara a un ruolo di primo piano in due dei maggiori appuntamenti internazionali dedicati all’opera: il Rossini Opera Festival (ROF), dall'11 al 23 agosto a Pesaro, e il Festival Verdi, dall'1 al 25 ottobre a Parma e Busseto. La compagine bolognese, tra le più accreditate nell’esecuzione del repertorio rossiniano, torna protagonista dopo aver partecipato a trenta edizioni del ROF e a numerosi spettacoli.

Al Rossini Opera Festival, l’Orchestra inaugura la manifestazione con la nuova produzione de "Le Siège de Corinthe".

L'allestimento, curato da Davide Livermore e diretto da Carlo Rizzi, sarà in scena all'Auditorium Scavolini (11, 14, 17 e 21 agosto). La visione di Livermore trasporta lo spettatore in un deposito museale, dove casse di legno custodiscono reperti dell’antica Grecia. Corinto simboleggia la bellezza e l’eredità del mondo classico, mentre gli assedianti rappresentano una modernità incapace di comprenderne il valore. Le casse svelano progressivamente frammenti del passato, evocando la fragilità del patrimonio culturale.

Il Rossini Opera Festival

Il percorso dell'Orchestra prosegue con la ripresa, dal 2009, di "La scala di seta" di Damiano Michieletto, diretta da Ivan López-Reynoso, in scena al Teatro Rossini (13, 16, 19 e 22 agosto).

Il Festival celebrerà inoltre il trentennale del debutto di Juan Diego Florez: il tenore, oggi anche direttore artistico, si esibirà all’Auditorium Scavolini il 18 agosto. La partecipazione dell’orchestra si concluderà con l’esecuzione dello "Stabat Mater" di Rossini, una delle sue ultime composizioni, diretta da Ramón Tebar, che chiuderà il Festival il 23 agosto.

Il Rossini Opera Festival, fondato nel 1980, è un evento di riferimento mondiale per la valorizzazione dell’opera del compositore pesarese. Attraendo spettatori internazionali, contribuisce a diffondere il repertorio rossiniano e a promuovere Pesaro come capitale della musica lirica, distinguendosi per produzioni innovative.

L’Orchestra del Comunale di Bologna al Festival Verdi

Dopo una pausa lo scorso anno, l’Orchestra del Comunale fa ritorno al Festival Verdi, presentando la nuova produzione del dramma "Nabucodonosor". La direzione musicale è affidata a Francesco Lanzillotta, mentre Pier Luigi Pizzi, che compirà novantasei anni il prossimo 15 giugno, curerà regia, scene e costumi. Le repliche sono attese al Teatro Regio di Parma (3, 11, 18 e 24 ottobre).

Il Festival Verdi è un significativo omaggio al grande compositore di Busseto, proponendo ogni anno un ricco cartellone di opere. Il Teatro Regio di Parma si conferma fulcro della manifestazione. L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con la sua lunga tradizione e la qualità riconosciuta, contribuisce attivamente alla vitalità del cartellone e all’eccellenza della proposta musicale in entrambi gli eventi.

La presenza dell'Orchestra in queste due prestigiose rassegne conferma il suo status di protagonista nel panorama operistico internazionale e sottolinea il valore della sua programmazione artistica.