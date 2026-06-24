Il nuovo singolo "Antidroga", frutto della collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, è stato presentato a sorpresa sul palco dei Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 26 giugno 2026. Questa uscita segna un nuovo capitolo nella loro partnership artistica, già consolidata con la reinterpretazione di "In Italia 2024", versione aggiornata dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008.

Con "Antidroga", Emma e Fabri Fibra consolidano il loro legame musicale, proponendo un pezzo inedito che fonde con maestria sonorità pop e urban.

La produzione è stata curata da Zef, mentre la scrittura è firmata dallo stesso Zef, insieme ad Alessandro La Cava, Fabri Fibra ed Emma. Nonostante il titolo, il brano si rivela un intenso canto d'amore. Emma ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando: «"Antidroga" è un brano in cui credo moltissimo, che rappresenta a pieno il mio attuale percorso musicale, e cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno. Menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato al brano un’unicità senza tempo».

Emma: Live Tour 2026 e la sinergia artistica

L'estate 2026 vedrà Emma impegnata in un fitto calendario di appuntamenti dal vivo con il suo Live Tour 2026. L'artista debutterà sui prestigiosi palchi degli Ippodromi, con due date chiave: a Roma il 2 luglio e a Milano il 9 settembre.

Il tour toccherà inoltre numerose città italiane, tra cui Brescia, Cervere, La Spezia, Riccione, Mirano, Pisa, Genova, Palermo, Catania, Napoli, Ancona, Pescara, Follonica e Trento, consolidando il legame con il pubblico nei principali festival.

La presentazione di "Antidroga" ai Tim Summer Hits sottolinea una strategia di lancio che privilegia i grandi appuntamenti pubblici, evidenziando la centralità degli eventi live nella carriera di Emma. La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, già testata con "In Italia", dimostra la loro capacità di creare un dialogo efficace tra generi, unendo pop e urban. Fabri Fibra, influente autore rap, e Emma, interprete versatile, tornano con un singolo che conferma la vitalità e l'importanza della contaminazione musicale. L'apporto creativo di Alessandro La Cava e Zef arricchisce la produzione di "Antidroga", riaffermando la forza del pop e dell'urban italiano.