Il festival "La Controra", organizzato dall'associazione Musicultura, torna ad animare Macerata dal 16 al 20 giugno 2026. L'evento, a ingresso gratuito, trasformerà il centro storico della città in un vivace palcoscenico con una ricca serie di concerti, incontri e appuntamenti culturali. Tra gli ospiti di punta di questa edizione figurano nomi di spicco della musica italiana come Paola Turci, Francesco Sarcina, Fabio Concato e Giampaolo Morelli. "La Controra" si conferma così un'importante anteprima e il cuore pulsante di Musicultura, festival ormai riconosciuto a livello nazionale per la promozione della musica d'autore.

L'edizione 2026 del festival si snoderà attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi e simbolici del centro storico di Macerata, tra cui la centrale piazza della Libertà, la storica Galleria Antichi Forni e l'importante Biblioteca Mozzi Borgetti. Gli organizzatori hanno sottolineato come "La Controra" nasca con l'obiettivo di "rendere la città un vero palcoscenico, con ospiti che regalano emozioni e contaminazioni artistiche". Il programma è stato pensato per un pubblico eterogeneo, dai più giovani alle famiglie, proponendo anche momenti di approfondimento dedicati all'identità culturale e alle radici, oltre a incontri con autori.

I Protagonisti e l'Offerta Artistica

Tra le presenze più attese, Paola Turci incanterà il pubblico con la sua inconfondibile voce e la sua musica, mentre Francesco Sarcina, noto leader de Le Vibrazioni, sarà uno degli ospiti di punta, portando sul palco la sua energia.

Fabio Concato regalerà uno dei momenti musicali più raffinati e intimi di questa edizione, con le sue melodie senza tempo. Giampaolo Morelli, invece, parteciperà non solo come artista, ma anche con un ruolo attivo nella promozione di nuovi talenti emergenti. La direzione artistica del festival ha evidenziato come "La Controra" sia "una festa della città e rappresenti un’occasione unica per vivere Macerata da nuove prospettive".

Accanto ai concerti principali, il calendario degli eventi include un'ampia varietà di appuntamenti: da tavole rotonde a incontri con scrittori, da spazi di riflessione su temi legati alla musica e alla società a performance di giovani artisti emergenti. Questa combinazione di voci affermate e nuove proposte artistiche riflette la missione di Musicultura di incoraggiare il dialogo tra generazioni e diverse sensibilità musicali e culturali.

Macerata e la Tradizione di Musicultura

Macerata, con i suoi spazi storici e la sua atmosfera unica, si conferma la cornice ideale per un calendario culturale così ricco, capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato. L'associazione Musicultura, fondata nel 1990, ha consolidato nel tempo il proprio ruolo, diventando un punto di riferimento nazionale attraverso un festival che non solo valorizza la canzone d'autore italiana, ma si impegna attivamente nel sostegno e nella scoperta di nuovi talenti. La manifestazione principale di Musicultura anima la città ogni anno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, coinvolgendo luoghi iconici come lo Sferisterio, celebre teatro all'aperto noto per la sua stagione lirica, e l'intero centro cittadino.

Oltre agli eventi specifici de "La Controra", l'offerta di Musicultura si estende a workshop, incontri professionali e opportunità concrete per far emergere talenti da tutto il panorama nazionale, mantenendo sempre al centro la qualità e l'innovazione nella proposta musicale. La stretta collaborazione con le istituzioni locali rafforza ulteriormente il legame tra la manifestazione e il contesto urbano, contribuendo a posizionare Macerata come un polo culturale di rilievo per la produzione artistica italiana.