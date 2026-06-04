Il festival ‘La Prima Estate’ si appresta a celebrare la sua quinta edizione, riconfermandosi come uno degli appuntamenti musicali più attesi nel panorama italiano. L'evento si svolgerà nella splendida cornice del Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore, in Versilia, e animerà due intensi weekend di musica dal vivo: dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno 2026. Questa edizione si distingue per una line-up di altissimo profilo, che vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e proporrà diverse esclusive italiane, promettendo al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile immersa in un ambiente naturale unico, tra il Tirreno e le Alpi Apuane.

Un cartellone stellare con esclusive e grandi ritorni

Il cuore pulsante di ‘La Prima Estate 2026’ è senza dubbio il suo eccezionale programma artistico. Tra i nomi di punta spiccano i Gorillaz, pronti a incantare il pubblico con il loro nuovo album intitolato ‘The Mountain’. Grande attesa anche per Nick Cave & The Bad Seeds, che faranno tappa a Lido di Camaiore per una delle loro rare apparizioni in Italia. Un'esclusiva italiana imperdibile sarà la performance di Richard Ashcroft, mentre Jack White si esibirà per la prima volta in Italia da solista, un evento che segna un momento storico per i suoi fan. Il ricco cartellone include inoltre band e artisti del calibro di Twenty One Pilots, The Libertines, The Wombats, The Hives, Wolf Alice, Wet Leg, la raffinata Emiliana Torrini, i Nation of Language e Don West.

A completare l'offerta musicale, arricchendola con sonorità diverse e innovative, saranno presenti anche Sleaford Mods, Dove Ellis, Ewan Sim, The Ramona Flowers e Midnight Generation. Non mancherà una speciale serata interamente dedicata alla musica italiana, che vedrà sul palco icone come i Marlene Kuntz, i Ministri, i Casino Royale e la band SI! BOOM! VOILÀ!, offrendo un mix di qualità capace di trascendere i trend del momento.

Oltre i concerti: un'esperienza a 360 gradi e servizi dedicati

‘La Prima Estate’ non è solo musica, ma un vero e proprio festival esperienziale che va oltre i confini del palco. Il programma collaterale è pensato per arricchire la permanenza degli spettatori, proponendo ad esempio sessioni di yoga mattutino per iniziare la giornata con energia e benessere, e talk stimolanti che offrono spunti di riflessione e approfondimento.

Un'attenzione particolare è rivolta ai talenti emergenti, con la sezione Next Stage che offre una piattaforma importante per le nuove promesse della scena musicale. Per garantire un'esperienza confortevole e senza intoppi, il festival ha implementato servizi all'avanguardia, tra cui un sistema cashless per tutte le transazioni e un efficiente servizio di navette con partenze da Firenze e Pisa, rendendo l'accesso al Parco BussolaDomani estremamente agevole. Questa combinazione di musica di qualità, attività coinvolgenti e servizi pensati per il pubblico, conferma ‘La Prima Estate’ come un evento che sa valorizzare sia gli artisti più affermati sia le nuove proposte, in un contesto di incontro e scoperta.

La quinta edizione di ‘La Prima Estate’ si prospetta quindi come un appuntamento imperdibile, un crocevia tra il panorama musicale internazionale e la vibrante scena italiana, il tutto in una location che fonde armoniosamente musica, natura e innovazione, promettendo di lasciare un segno indelebile nell'estate 2026.