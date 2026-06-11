La nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi inaugura l'Opera Festival dell'Arena di Verona con un allestimento inedito che trasporta il pubblico nella Parigi scintillante della Belle Époque. Il regista scozzese Paul Curran, al suo debutto nell'anfiteatro veronese, firma uno spettacolo frutto di una collaborazione senza precedenti con il leggendario Moulin Rouge. L'opera apre il festival con due serate di anteprima, distinguendosi per la ricchezza scenica e la cura dei dettagli storici, trasformando il capolavoro verdiano in una suggestiva cartolina della Parigi di inizio Novecento.

Un allestimento tra Montmartre e Belle Époque

La vicenda di Violetta Valéry si sposta nel cuore pulsante di Montmartre, tra cabaret, luci e mondanità, ricreando l'atmosfera vivace della Belle Époque. Sul palcoscenico dell'Arena rivivono i simboli più celebri del locale francese: il mulino rosso e il gigantesco elefante, elementi scenografici che contribuiscono a costruire un universo visivo ricco di fascino. Le scenografie sono firmate da Juan Guillermo Nova, i costumi da Stefano Ciammitti e le luci da Fabio Barettin, mentre le coreografie sono curate da Kyle Lang. L'obiettivo di Curran non è stravolgere il capolavoro verdiano, ma illuminarne la straordinaria modernità, esaltando il contrasto tra lo splendore esteriore e la fragilità interiore che attraversa tutta la vicenda della protagonista.

Cast internazionale e calendario delle rappresentazioni

La direzione musicale è affidata a Michele Spotti, che guiderà orchestra, coro e tecnici della Fondazione Arena. Un cast di assoluto prestigio internazionale si alternerà nei ruoli principali. Nel ruolo di Violetta Valéry si esibiranno Martina Russomanno, al debutto in Arena, Gilda Fiume, Rosa Feola e Vasilisa Berzhanskaya. Per il ruolo di Alfredo, si alterneranno Yusif Eyvazov, Francesco Meli, Galeano Salas e altri protagonisti della scena lirica internazionale. Germont vedrà la presenza di nomi di primo piano come Amartuvshin Enkhbat, Ludovic Tézier e Luca Salsi. La produzione prevede tredici recite distribuite lungo l'estate, con una doppia prima e numerosi appuntamenti che arricchiscono il cartellone del festival.

Un Festival ricco di eventi e novità

Oltre alla nuova Traviata, il programma del festival propone due diversi allestimenti di Aida, le più recenti produzioni di Nabucco e La Bohème, e Turandot, a cento anni dalla sua prima assoluta. Il calendario è arricchito da serate-evento speciali: l'atteso appuntamento di Roberto Bolle and friends, il balletto Zorba il greco e il concerto sinfonico-corale Carmina Burana. Tra le novità spiccano il concerto immersivo Paganini Paradise, al suo debutto assoluto, e Le Quattro stagioni in Viva Vivaldi, con spettacolari proiezioni tridimensionali. Con cinquantatré serate complessive, questa edizione si annuncia come la più lunga nella storia dell'Arena, offrendo un'ampia proposta culturale per tutta l'estate.