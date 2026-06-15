La Certosa di Padula, uno dei principali complessi monumentali della Campania, si prepara ad accogliere un'estate ricca di eventi culturali di prestigio. Il cartellone estivo vedrà protagonisti artisti di fama nazionale come Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Questi appuntamenti sono parte del programma promosso dalla Regione Campania e dalla Direzione regionale Musei Campania, mirato a valorizzare il patrimonio del sito attraverso musica e teatro.

Le date degli spettacoli con Mannoia, Salemme e Ranieri

Il calendario prevede l'esibizione di Fiorella Mannoia in concerto il 30 luglio 2026, dove l'artista porterà il suo repertorio musicale.

Il 3 agosto 2026 sarà la volta di Vincenzo Salemme con uno spettacolo teatrale. Infine, il 12 agosto 2026, Massimo Ranieri chiuderà la serie di eventi. Tutti gli spettacoli si terranno nell'incantevole chiostro della Certosa di San Lorenzo a Padula, offrendo agli spettatori un'esperienza unica in uno scenario storico di grande fascino.

La Certosa di Padula: patrimonio UNESCO e polo culturale

La Certosa di San Lorenzo, nota come Certosa di Padula, è uno dei più vasti complessi monastici d'Italia. Riconosciuta come patrimonio UNESCO dal 1998, questa maestosa struttura nel Vallo di Diano rappresenta un importante polo culturale e turistico per la regione. La Direzione regionale Musei Campania, che la gestisce, promuove costantemente iniziative per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del complesso con eventi, mostre e spettacoli.

Il cartellone estivo si inserisce nelle strategie di promozione culturale della Regione Campania, con l'obiettivo di attrarre visitatori e offrire occasioni di incontro tra il pubblico e artisti di fama nazionale. La presenza di nomi illustri come Mannoia, Salemme e Ranieri conferma la rilevanza strategica della Certosa di Padula come punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo in Campania, rafforzando la sua immagine come destinazione d'eccellenza.