Alfonso Caiani è il nuovo maestro del coro della Fondazione Teatro Petruzzelli. L'annuncio è stato dato dal sovrintendente Nazzareno Carusi, che ha definito Caiani "uno dei maggiori direttori corali di oggi". Carusi ha sottolineato i trent'anni d'esperienza del maestro, vedendo il suo arrivo a Bari come "felice notizia" e l'avvio di una "maggior crescita musicale" per il "meraviglioso coro" del Petruzzelli.

Caiani giunge al Petruzzelli dopo cinque anni di "impegno e proficuo lavoro" con il coro del Teatro La Fenice di Venezia. Il maestro si è detto "profondamente colpito dal progetto artistico del maestro Carusi", desideroso di "guardare a un orizzonte aperto su possibilità artistiche e professionali nuove e ampie".

Ha accolto "con entusiasmo immediato e sincero" l'invito, onorato di partecipare, con il coro e l'orchestra del Petruzzelli, all'ampio progetto di sviluppo di un Teatro "già prestigiosissimo".

Il Petruzzelli: storia e innovazione

Il Teatro Petruzzelli di Bari è un'istituzione lirica di rilievo internazionale. La sua storia, iniziata a inizio Novecento, include un incendio devastante nel 1991 e una successiva ricostruzione. La Fondazione Teatro Petruzzelli ha investito nella crescita culturale del coro. Nel 2026, la Fondazione ha introdotto nuove modalità partecipative per la scelta della guida del coro, coinvolgendo direttamente i coristi. La nomina di Alfonso Caiani si inserisce in questo percorso di rilancio istituzionale.

Il futuro con Caiani

Il background di Alfonso Caiani, con collaborazioni di rilievo e la sua esperienza al Teatro La Fenice, rafforzano la vocazione sinfonica e corale del Petruzzelli. Il coro del Petruzzelli, composto da professionisti selezionati, vedrà il progetto di sviluppo della Fondazione arricchirsi di continuità e innovazione. La direzione artistica di Caiani punta su rinnovamento e valorizzazione della tradizione lirica, avviando una stagione improntata a nuove forme di dialogo e collaborazione.