Il Marra Block Party, l’evento musicale e sociale ideato dal rapper Marracash nel suo quartiere natale, la Barona a Milano, si è concluso con un successo significativo. Il 19 giugno 2026 sono stati ufficialmente comunicati i dati della raccolta fondi: ben 263.500 euro. Questa somma sarà interamente destinata a progetti di riqualificazione e supporto per la comunità locale, come voluto dall’artista e dal presidente del Municipio 6, Santo Minniti.

Minniti ha sottolineato il profondo valore sociale dell’iniziativa: “Due mesi fa il Marra Block Party apriva i cancelli e scriveva un pezzo di storia della Barona.

Oggi è tempo di tirare le somme, 263.500 euro. È questa la cifra raccolta grazie a un evento che in quartiere ricorderemo per anni. Ma la verità è che i soldi non sono il punto”. I fondi permetteranno il rinnovo di spazi pubblici, inclusa la ristrutturazione del campetto della scuola De Nicola, dove Marracash ha studiato. Centinaia di giovani avranno accesso a supporto psicologico e a un nuovo studiodi registrazione, gestito dai residenti della Barona. Sono previste anche “piccole e grandi riqualificazioni che porteranno bellezza e opportunità dove oggi manca uno spazio”.

Un ritorno alle origini e l'impegno per la comunità

L’evento, tenutosi in via Enrico De Nicola, ha rappresentato un ritorno alle origini per Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash.

Concepito con un forte spirito comunitario, ha offerto biglietti a venticinque euro con priorità d’acquisto per i residenti. L’intero incasso netto – al netto di tasse e costi di produzione, coperti da sponsor – è stato devoluto a progetti locali. Le prime stime, oltre 230.000 euro, sono state poi ufficialmente certificate a 263.500 euro. L’obiettivo primario è la riqualificazione di strutture sportive e scolastiche (come i campetti dell’Istituto Sant’Ambrogio e della scuola De Nicola) e nuove iniziative per i giovani.

Durante la performance, Marracash ha condiviso ricordi d’infanzia e l’importanza di trasformare la rabbia giovanile in energia positiva, affermando “Barona sono a casa”. Si è esibito con il DJ TY1, con una scenografia essenziale che ne sottolineava il legame.

La serata ha visto anche la partecipazione di Elodie, che ha duettato con Marracash nel brano “Niente canzoni d’amore”, un’esibizione di grande impatto.

L'impatto duraturo e il messaggio per i giovani

Il Marra Block Party è stata una significativa iniziativa sociale, un gesto concreto per restituire al quartiere una parte del successo dell’artista. La cifra finale di 263.500 euro permetterà interventi strutturali: dalla ristrutturazione di impianti sportivi e scolastici alla creazione di uno studio di registrazione e servizi di supporto psicologico per i giovani.

L’aspetto creativo e partecipativo è stato arricchito da installazioni artistiche, tra cui un’opera collettiva dedicata a Barona, realizzata da un Lego Certified Professional e dai writer ViperHaze e Luna.

I pezzi, distribuiti ai partecipanti, hanno simboleggiato l’unità del quartiere. I promotori hanno descritto l’iniziativa come un “quartiere che si è guardato allo specchio e si è visto diverso”, capace di rinnovare il legame tra l’artista e la sua comunità d’origine, e di trasmettere ai giovani un messaggio di speranza e responsabilità. Il concerto e la raccolta fondi rappresentano un esempio concreto di come la musica possa essere un potente strumento di trasformazione urbana e sociale, promuovendo la partecipazione civica e artistica e rafforzando l’identità della Barona nel dialogo tra cultura e impegno sociale.