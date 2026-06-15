Anne Schedeen, l'attrice statunitense celebre per aver interpretato Kate Tanner nella popolare sitcom 'Alf', è scomparsa all'età di settantasette anni. La notizia del decesso è stata diffusa dalla sua famiglia attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'attrice. Nel comunicato, i familiari hanno evidenziato che Schedeen si è spenta serenamente, lasciando un'eredità di affetto e ricordi tra i suoi cari e gli ammiratori della serie. Le cause della morte non sono state rese note. Anche il suo agente ha confermato la triste notizia, ricordando la sua personalità unica e il suo indiscusso talento.

Una carriera tra teatro, televisione e cinema

Nata come Luanne Ruth Schedeen l'8 gennaio 1949 nei pressi di Portland, in Oregon, l'attrice sviluppò precocemente la passione per la recitazione. Già all'età di sei anni, come da lei stessa raccontato, si dilettava a recitare utilizzando teiere e fiori come 'attori'. Dopo gli studi e le prime esperienze sul palcoscenico tra Oregon e Hawaii, si trasferì a New York per perseguire la carriera professionistica. Gli inizi furono complessi: prima di raggiungere il successo, lavorò come commessa e modella, prendendo parte anche a produzioni teatrali estive e spot pubblicitari. La svolta arrivò con un contratto per gli Universal Studios, che le aprì le porte del mondo della televisione americana.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, apparve in numerose serie televisive di successo, tra cui 'Marcus Welby', 'Squadra emergenza', 'Tre cuori in affitto', 'Il profumo del successo', 'Simon & Simon' e 'La signora in giallo'. Sul grande schermo, recitò in film come 'Embryo' (1976) e 'Omicidio a New Orleans' (1996).

Il successo con 'Alf' e il ricordo della famiglia

La vera consacrazione giunse con il ruolo di Kate Tanner in 'Alf', la sitcom che raccontava le avventure di un alieno irriverente. Schedeen interpretò la madre di famiglia in tutti i 101 episodi della serie, trasmessa tra il 1986 e il 1990, diventando uno dei volti più amati della televisione dell'epoca. L'attrice aveva raccontato di essersi innamorata immediatamente del progetto, trovando la sceneggiatura 'davvero divertente'.

Tuttavia, negli anni successivi, descrisse il lavoro sul set come 'un incubo tecnico', spiegando che le riprese delle scene con il pupazzo di Alf erano particolarmente lente e complesse. In un'intervista a 'People', definì la produzione 'una grande famiglia disfunzionale'. Dopo la conclusione della sitcom, continuò a lavorare in televisione, partecipando a produzioni come 'Perry Mason: Omicidio sull'asfalto', 'Splendida e mortale' e 'Giudice Amy', prima di allontanarsi progressivamente dalle scene. Anne Schedeen era sposata con l'attore e produttore Christopher Barrett. La sua famiglia la ricorda come una persona dalla 'straordinaria energia creativa', dotata di 'umorismo brillante', amore per la famiglia, adorazione per i cagnolini, passione per i mercatini dell'usato e per le belle storie. Veniva ricordato anche il suo talento artistico, che spaziava dalle sculture ai dipinti a olio, fino ai gioielli realizzati a mano.