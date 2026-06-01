La trentesima edizione di Torino Comics si è conclusa con un successo straordinario, superando i 100.000 visitatori. Organizzata da Just for Fun e P&P, la manifestazione ha trasformato per tre giorni la Certosa Reale e il Parco Dalla Chiesa di Collegno in un vivace festival all'aperto dedicato alla cultura pop. Il trasferimento nella nuova sede e il format completamente outdoor si sono rivelati una scelta vincente, attirando un vasto pubblico dal Nord Italia. L'edizione ha offerto diverse aree tematiche, tra cui il Chiostro della Certosa Reale con oltre 200 tra autori, artisti ed editori, il Quartiere Giapponese e le aree games animate da associazioni ludiche locali con centinaia di postazioni per giochi da tavolo, giochi di ruolo e modellismo.

Protagonisti, Mostre e Spettacoli

Tra gli ospiti principali, Milo Manara è stato al centro della mostra “Manara e l’arte del racconto: letteratura, cinema e storia”, visitabile fino al 28 giugno. Grande affluenza si è registrata anche per gli incontri con autori come Giorgio Cavazzano, Marco Gervasio e Ivo Milazzo. Gli appuntamenti con i creator digitali Favij e LolloLacustre hanno registrato il tutto esaurito. L’area Eros ed Ethos ha affrontato temi di inclusione e libertà espressiva, mentre le aree sportive, family e videogame hanno offerto attività e tornei. La rassegna è stata arricchita dai concerti di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, che hanno richiamato migliaia di spettatori, e dagli spettacoli sulla creatività di Giovanni Muciaccia.

La Nuova Sede e le Iniziative Sociali

La Certosa Reale di Collegno, con il suo Parco Dalla Chiesa, ha ospitato con successo Torino Comics, offrendo una dimensione outdoor che ha favorito un'ampia partecipazione. L'evento ha anche promosso importanti iniziative sociali: il Coordinamento Torino Pride ha presentato la mostra “Venti di Pride”, ripercorrendo i venti manifesti storici delle edizioni del Pride torinese. Di rilievo è stata la raccolta di oltre 2.500 firme per la campagna Stop Tassa Etica, promossa dai Radicali Italiani, durante i tre giorni del festival.

L'Eredità e il Futuro del Festival

Torino Comics si conferma un punto di riferimento per la cultura pop e l'intrattenimento nel Nord Italia.

Il successo del nuovo format alla Certosa Reale rafforza la sua capacità di attrarre un pubblico eterogeneo, consolidando il suo ruolo di motore culturale per Collegno e l'area metropolitana torinese.