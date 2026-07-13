Il 13 luglio 2026, a Casarsa della Delizia, è stata inaugurata una nuova sala immersiva presso la sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Questo spazio innovativo si trova all'interno di Casa Colussi, la dimora materna dello scrittore, un luogo intriso di memorie familiari e fondamentale per la genesi della sua sensibilità poetica. La sala digitale offre ai visitatori un'esperienza coinvolgente, facendo dialogare immagini, voci, fotografie, filmati e documenti d'archivio con le parole stesse dell'autore. L'iniziativa restituisce una presenza emotiva e tangibile di Pier Paolo Pasolini proprio nei luoghi dove, durante la sua giovinezza, presero forma le sue prime opere e si sviluppò il suo sguardo artistico e sociale, destinato a segnare profondamente il Novecento.

La realizzazione della nuova sala immersiva rappresenta un'importante innovazione per il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, già riconosciuto come punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la valorizzazione e lo studio dell'opera del celebre scrittore, poeta e regista. Grazie a questa tecnologia avanzata, il pubblico ha ora la possibilità di accedere ai materiali conservati negli archivi del Centro, esplorando brani audio, video storici, documenti rari e fotografie che illustrano la formazione, la poetica e la vita quotidiana di Pasolini nel contesto friulano di Casarsa. Il progetto mira a offrire una visita che vada oltre la mera fruizione museale, diventando un'esperienza profondamente partecipativa grazie all'interazione tra i visitatori e i contenuti multimediali, il tutto ambientato nei luoghi autentici della memoria pasoliniana, a pochi passi dai paesaggi che lo scrittore amò e celebrò nei suoi primi versi pubblicati.

Casa Colussi e il Centro Studi: cuore della memoria pasoliniana

Casa Colussi, dimora di famiglia della madre di Pasolini, fu per lungo tempo il rifugio creativo dell'autore, fungendo da punto di partenza per il suo percorso letterario che lo condusse poi nelle principali città italiane. Fu qui che Pasolini compose alcune delle sue poesie in friulano, successivamente raccolte nella celebre opera "Poesie a Casarsa", considerata uno degli esordi più significativi della poesia italiana del Novecento. Nel corso degli anni, la casa è diventata la sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, ospitando archivi, mostre permanenti, laboratori ed eventi culturali dedicati alla sua figura.

Oltre alla recente inaugurazione della sala immersiva, il Centro Studi continua a promuovere un'ampia gamma di attività, tra cui ricerche approfondite, pubblicazioni, eventi culturali e iniziative didattiche.

Queste coinvolgono studiosi, appassionati e studenti provenienti da tutta Italia e dall'estero. Il profondo legame tra Casarsa, il suo territorio e l'opera pasoliniana è costantemente testimoniato dalle numerose tracce lasciate dallo scrittore nella sua poesia, nel cinema e nella saggistica, rivelando la sua attenzione alle trasformazioni sociali e culturali del Friuli e dell'Italia del suo tempo.

Storia e funzioni del Centro Studi Pier Paolo Pasolini

Fondato nel 1993, il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia ha come missione principale la conservazione, lo studio e la valorizzazione dell'opera e della figura di Pasolini in tutte le sue molteplici sfaccettature: letterarie, cinematografiche, artistiche e civili.

L'istituzione custodisce una ricca collezione di documenti, libri, fotografie e materiali visivi che riguardano la vita e la vasta produzione dell'autore, oltre a preziose testimonianze del contesto culturale in cui visse.

Nel corso degli anni, il Centro ha organizzato numerosi convegni, mostre sia temporanee che permanenti, attività di formazione e percorsi didattici specifici per le scuole, trasformando Casa Colussi in un luogo vitale di studio e diffusione della cultura pasoliniana. La nuova sala immersiva si inserisce perfettamente in questa tradizione di apertura e innovazione, facilitando una fruizione sempre più ampia e accessibile del patrimonio culturale conservato e confermando il ruolo di Casarsa come tappa imprescindibile nel percorso di conoscenza e approfondimento dell'opera e della vita di Pier Paolo Pasolini.