L'Università di Torino ha inaugurato una nuova sede operativa all'interno delle Ogr Tech, l'innovation hub delle Ogr Torino promosso dalla Fondazione Crt. L'iniziativa, presentata oggi, è volta a rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, consolidando l'ecosistema dell'innovazione dell'Ateneo.

L'apertura dello spazio ha visto la partecipazione di figure chiave quali la rettrice Cristina Prandi, la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi, l'amministratore delegato delle Ogr Torino Davide Canavesio e il vicerettore all'Innovazione Marco Pironti.

Questa collaborazione si inserisce nel più ampio quadro di partnership tra l'Università di Torino e la Fondazione Crt, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il nuovo polo sarà un punto di riferimento strategico per diverse attività: dal networking agli incontri con imprese, startup e investitori. Saranno promossi eventi dedicati all'innovazione e iniziative mirate a valorizzare la ricerca, le infrastrutture scientifiche e le competenze distintive dell'Ateneo.

Funzioni e dichiarazioni dei protagonisti

Ricercatori, docenti e personale specializzato nel trasferimento tecnologico potranno usufruire di postazioni condivise, favorendo lo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni.

Tra gli strumenti che verranno potenziati vi è anche Innosfera, il portale dell'Università dedicato all'innovazione e ai servizi per il mondo produttivo.

La rettrice Cristina Prandi ha sottolineato che «l'innovazione è parte integrante della missione dell'Università e deve dialogare con il sistema delle imprese», evidenziando come la presenza alle Ogr Tech semplifichi l'incontro tra il mondo della ricerca e quello produttivo. Anna Maria Poggi ha definito il nuovo spazio «una tappa importante nella crescita dell'ecosistema dell'innovazione», capace di favorire il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei talenti.

Davide Canavesio ha rimarcato come la presenza dei due atenei torinesi nello stesso hub rafforzi un modello basato sulla collaborazione tra ricerca, impresa e tecnologia, contribuendo ad accrescere la competitività del territorio.

Marco Pironti ha spiegato che l'obiettivo primario è accompagnare la ricerca lungo l'intero percorso dell'innovazione, dalla valorizzazione dei risultati scientifici fino alla nascita di startup e spin-off, generando così nuove opportunità di sviluppo per il sistema produttivo piemontese.

Le Ogr Tech come hub di innovazione

Le Ogr Tech si configurano come un dinamico centro di innovazione, ospitando startup, imprese, investitori e ricercatori, e promuovendo attivamente la collaborazione tra i vari attori dell'ecosistema. In questo contesto stimolante, la nuova sede operativa dell'Università di Torino si propone di potenziare ulteriormente il trasferimento tecnologico e di valorizzare le competenze scientifiche e imprenditoriali presenti sul territorio.

La sinergia tra Università, Fondazione Crt e Fondazione Compagnia di San Paolo si inserisce in una strategia di lungo termine, orientata a sostenere la crescita dell'innovazione, la nascita di nuove imprese e il rafforzamento del tessuto produttivo piemontese. L'iniziativa mira a rendere più accessibili le risorse dell'Ateneo e a facilitare l'incontro tra ricerca e mondo produttivo, con l'obiettivo di generare nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione dei talenti locali.