Sono state diffuse le prime immagini dal set di Magari un'altra volta, la nuova commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film, diretto da Tobia Passigato, uscirà il 28 gennaio, distribuito da Medusa Film. Prodotto da Indiana Production (con Vuelta, Medusa Film, Corax), vanta un cast corale di rilievo.

Accanto al trio: Nicoletta Romanoff, Galatea Ranzi, Marco Bonini, Carlo Amleto, Barbara Chichiarelli, Pietro Ragusa, Francesco Brandi. Partecipano anche Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Paolo Calabresi, Claudio Santamaria. Soggetto e sceneggiatura: Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e Aldo, Giovanni e Giacomo.

Produttori: Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

Produzione e riprese internazionali

Il comparto tecnico include Vittorio Omodei Zorini (fotografia), Martino Bonanomi (scenografia), Sara Costantini (costumi), Luigi Ciminelli (trucco), Mauro Chinnici (acconciature), Taketo Gohara (musiche), Florinda Martucciello (casting). Riprese, circa otto settimane, in Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia. Questa scelta location evidenzia attenzione per varietà paesaggi, ricorrente nella filmografia del trio. Obiettivo: fondere atmosfere italiane e mediterranee, arricchendo tono e narrazione. La coralità del cast si integra in un progetto produttivo articolato che unisce società e professionalità.

Il sodalizio artistico e l'ampia platea

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con Massimo Venier, co-autore sceneggiatura con Lantieri e Pellegrini. Venier, regista di molti loro successi, contribuisce a questa nuova proposta comica. Attori come Romanoff, Ranzi, D'Amore, Esposito e Santamaria arricchiscono un progetto per vasto pubblico.

Indiana Production e Medusa Film sono attori chiave nella produzione e distribuzione nazionale. Le riprese tra Italia e Tunisia testimoniano impegno produttivo e volontà di radicare il film nel contesto nazionale e dimensione internazionale del cinema contemporaneo.