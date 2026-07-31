Il Maschio Angioino di Napoli si prepara ad accogliere un evento culturale di spicco: mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21.30, debutterà in anteprima nazionale lo spettacolo "Baobab". Questa nuova produzione, firmata dalla regista Ramona Tripodi, trae ispirazione liberamente da "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry. L'iniziativa si inserisce nel ricco cartellone di "Estate a Napoli 2026 – Teatro e danza al Castello", un progetto sostenuto attivamente dal Comune di Napoli. Il cast vanta nomi noti come Nunzia Schiano, Agostino Chiummariello e Raffaele Ausiello, affiancati da giovani e promettenti talenti quali Mario Autore e Giovanna Sannino.

"Baobab" si configura come un'esperienza multisensoriale e immersiva, che fonde armoniosamente parola, musica, danza, cinema, arti circensi e il videomapping. Quest'ultima tecnica è protagonista dell'allestimento scenico, trasformando le mura del castello in un universo in continua evoluzione, capace di trasportare gli spettatori tra pianeti immaginari e suggestivi paesaggi dell'anima. Sul palco, il danzatore aereo Marco Mannucci interpreta il Piccolo Principe, mentre la voce del protagonista è affidata alla stessa Ramona Tripodi. La voce narrante del pilota è, invece, quella di Lino Guanciale. Il disegno sonoro è curato da Andrea Canova, la realizzazione del videomapping da Andrea Savoia e l'animazione video da Eleonora Savoia.

Un progetto artistico accessibile e coinvolgente

La regista Ramona Tripodi ha sottolineato l'intento di "Baobab" di "mettere in ridicolo la ‘serietà’ dei grandi, troppo spesso concentrati su denaro, vanità e potere". L'obiettivo primario è rendere l'esperienza teatrale accessibile e coinvolgente per un pubblico di ogni età e provenienza, anche grazie alla sapiente contaminazione dei diversi linguaggi artistici. Questa anteprima nazionale rappresenta solo il primo passo di un progetto destinato a evolversi: per la prossima stagione teatrale, infatti, è già prevista una versione di "Baobab" pensata per gli spazi al chiuso, con un allestimento completamente in 3D.

La rassegna 'Estate a Napoli 2026' e la valorizzazione del territorio

"Baobab" è parte integrante di "Estate a Napoli 2026", una rassegna culturale di ampio respiro promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il programma offre oltre ottanta eventi che spaziano tra cinema, musica, teatro e danza, con l'intento di valorizzare i luoghi simbolo della città, come appunto il Maschio Angioino. L'iniziativa mira inoltre a coinvolgere attivamente artisti e realtà culturali del territorio, offrendo un'ampia e qualificata proposta culturale. L'obiettivo è rendere Napoli ancora più viva durante il periodo estivo, proponendo un'offerta ricca e diversificata per cittadini e turisti.