Vinicio Capossela ha concluso con successo l'edizione del cinquantenario di Monfortinjazz, il prestigioso festival musicale di Monforte d'Alba. L'evento finale, intitolato "Il Ballo di San Vito", si è tenuto nello storico anfiteatro Horszowski, sede emblematica della manifestazione. Questa edizione speciale, che ha celebrato i suoi cinquanta anni di attività, ha visto una notevole affluenza di pubblico e la partecipazione di numerosi artisti di rilievo, confermando il suo status nel panorama culturale.

Il cantautore, celebre per la sua inconfondibile capacità di fondere diversi generi musicali e per le sue performance sempre coinvolgenti, ha offerto al pubblico una ricca selezione di brani tratti dal suo vasto repertorio.

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'album "Il Ballo di San Vito", pubblicato nel 1996, che ha dato il nome al concerto. Questa esibizione ha rappresentato il culmine di una rassegna estiva che, nel corso dei mesi, ha ospitato diversi appuntamenti di grande spessore, consolidando ulteriormente il ruolo centrale di Monfortinjazz all'interno del circuito musicale piemontese.

Monfortinjazz: Cinquant'anni di Musica e Tradizione

Nato nel lontano 1976, Monfortinjazz è un appuntamento fisso che si rinnova ogni anno nella suggestiva cornice di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. L'anfiteatro Horszowski, principale palcoscenico degli eventi, è ampiamente riconosciuto per la sua eccellente acustica e per la sua posizione privilegiata, che offre una vista panoramica mozzafiato sulle incantevoli colline delle Langhe.

Nel corso dei suoi cinquant'anni di storia, il festival ha avuto l'onore di ospitare un'ampia gamma di artisti di fama sia nazionale che internazionale, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica dal vivo.

L'Anfiteatro Horszowski: Cuore Pulsante del Festival

L'anfiteatro Horszowski deve il suo nome al leggendario pianista polacco Mieczysław Horszowski, che qui si esibì per la prima volta nel 1986, lasciando un'impronta indelebile. Questa struttura, incastonata nel cuore del centro storico di Monforte d'Alba, è diventata nel tempo uno dei simboli culturali più riconoscibili della zona. Non solo sede principale di Monfortinjazz, l'anfiteatro è utilizzato regolarmente per ospitare una varietà di concerti e manifestazioni culturali durante tutto l'anno, contribuendo attivamente alla vivacità artistica del territorio.