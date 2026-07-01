Esce il 7 luglio in libreria “Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z”, il nuovo volume firmato dal conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani. Pubblicato da La Nave di Teseo, il libro si configura come un saggio dalla struttura di dizionario, raccogliendo in un lessico personale temi, espressioni e parole chiave che ruotano attorno al concetto di libertà, attingendo sia dall’esperienza professionale che da quella privata dell’autore.

Cruciani, celebre per la conduzione del programma radiofonico “La Zanzara”, ha organizzato il testo in ordine alfabetico.

Attraverso brevi voci, l’autore elabora le sue posizioni e riflessioni sulla libertà individuale, sull’informazione e sulla comunicazione, argomenti che sono pilastri sia del suo lavoro sia del più ampio dibattito culturale nazionale. L’opera è descritta come “irriverente, ironica, provocatoria”, con l’intento dichiarato di stimolare la discussione pubblica. “Per me la libertà viene prima di tutto”, ha affermato Cruciani in occasione della presentazione del volume. Nel testo vengono affrontati argomenti cruciali quali i limiti della censura, i rischi del politicamente corretto, il confine tra dissenso e provocazione, e la rilevanza della radio come spazio privilegiato per un confronto libero.

Un lessico sulla libertà di espressione

In “Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z”, Giuseppe Cruciani esplora i nodi centrali del dibattito sulla libertà di espressione, offrendo spunti di riflessione attraverso parole e concetti che hanno scandito la sua lunga carriera radiofonica. La scelta di una formula lessicale permette all’autore di approfondire questioni specifiche come l’autocensura, la responsabilità delle parole nel contesto pubblico e l’importanza del confronto tra opinioni diverse, elementi costanti nei dibattiti che animano la sua trasmissione. Il volume include anche riferimenti a episodi vissuti in prima persona, che Cruciani utilizza per evidenziare come la libertà rappresenti un valore imprescindibile e irrinunciabile per chi opera nel mondo dei media.

Il formato del libro, chiaramente ispirato ai dizionari tematici, è stato concepito per favorire una lettura agile e accessibile, capace di spingere il lettore a scoprire e confrontarsi con punti di vista divergenti e spesso controcorrente. Il racconto personale si fonde con analisi di fatti di attualità e questioni etiche, contribuendo così ad aggiornare e arricchire il discorso pubblico sulla libertà e sulla sua tutela.

Giuseppe Cruciani e il ruolo della radio nel dibattito

Giuseppe Cruciani si è affermato nel panorama culturale italiano principalmente come voce distintiva della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, un programma noto per il suo tono libero, spesso controverso e satirico. Le posizioni espresse da Cruciani nel libro, dirette e personali, si collocano al centro di una più ampia discussione sul ruolo dei media e, in particolare, della radio come spazi aperti alla pluralità di voci.

Il volume edito da La Nave di Teseo si inserisce nelle attuali tendenze della saggistica italiana, che vede spesso giornalisti e comunicatori impegnati nella narrazione e nella difesa della libertà in tutte le sue manifestazioni.

Le librerie presentano il volume come una sintesi della personalità pubblica di Cruciani, mettendo in luce le sue peculiarità espressive e la sua abilità nel gestire provocazioni e scontri dialettici con originalità. L’opera è rivolta a un pubblico interessato sia ai temi del giornalismo che alle riflessioni sulla libertà, offrendo uno sguardo diretto sul pensiero e sulla pratica di una delle voci più discusse e influenti del panorama mediatico contemporaneo.