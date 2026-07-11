Davide Esposito Di Capri ha pubblicato "Il sognatore", omaggio alla memoria del padre, Peppino Di Capri, recentemente scomparso. Il brano, composto negli ultimi mesi, testimonia il legame artistico e personale tra padre e figlio. Davide ha spiegato che la composizione elabora l’assenza del genitore e ne custodisce la memoria attraverso la musica. “Ne 'Il sognatore' c’è tutta l’anima di mio padre”, ha dichiarato l’artista, evidenziando come Peppino Di Capri sia stato una presenza fondamentale e ispiratrice. La canzone, con riferimenti espliciti al padre, riflette l'eredità artistica paterna.

Disponibile sulle piattaforme digitali, è stata accolta con interesse come primo progetto pubblico del figlio dopo la scomparsa del padre.

L'eredità e l'influenza di Peppino Di Capri

Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, iniziò la sua carriera negli anni Cinquanta, contribuendo all'evoluzione della canzone melodica italiana. Con oltre sessanta milioni di dischi venduti e successi come “Champagne”, “Roberta” e “Un grande amore e niente più”, fu una colonna portante della musica leggera, riconosciuto anche all'estero. Lasciò un segno indelebile nella cultura musicale italiana, partecipando a numerose edizioni del Festival di Sanremo e collaborando con figure di spicco internazionali. Il suo stile, una combinazione di melodia classica e influenze pop, segnò intere generazioni.

Molte delle sue canzoni divennero inni nazionali, dimostrando la sua capacità di rinnovarsi e di influenzare cantautori e musicisti più giovani, incluso lo stesso Davide Esposito Di Capri.

Davide Esposito Di Capri ha affermato che il padre gli ha trasmesso “la passione per la musica, l’importanza dei sentimenti e la capacità di raccontare storie vere”, radicando il suo percorso artistico nella tradizione familiare. "Il sognatore" mantiene vivo il dialogo tra generazioni, sottolineando la continuità dell’eredità musicale dei Di Capri. Il tributo di Davide si configura come un ponte tra passato e presente, testimoniando la vitalità della canzone d’autore e l’attualità dell’insegnamento di Peppino Di Capri.