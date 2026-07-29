Dylan Dog, l’iconico Indagatore dell’Incubo nato dalla penna di Tiziano Sclavi, celebra il suo quarantesimo anniversario con una serie di eventi speciali che culminano nel suo atteso debutto teatrale. Il personaggio, amato da milioni di lettori, sarà protagonista dello spettacolo “Dylan Dog Horror Show”, in scena al Teatro Eliseo di Roma. Questa produzione, la prima di Sergio Bonelli Editore nel mondo del teatro, segna anche la riapertura di uno dei palcoscenici più prestigiosi della capitale, l’Eliseo, rimasto chiuso dal 2020 e ora sotto la direzione artistica di Alessandro Longobardi.

Il debutto teatrale: un evento storico per l'Indagatore dell'Incubo

Lo spettacolo “Dylan Dog Horror Show”, diretto da Valter Malosti, si preannuncia come un’esperienza immersiva e innovativa. Le anteprime speciali anticiperanno l’evento principale, che trasformerà il foyer del Teatro Eliseo in un vero e proprio percorso ispirato all’universo di Sclavi. Attraverso installazioni, ambientazioni suggestive e attività esperienziali, il pubblico sarà invitato a varcare la soglia della “Casa di Dylan Dog”, vivendo un’immersione totale nell’immaginario del personaggio. L’obiettivo è coinvolgere non solo i fedeli lettori, ma anche attrarre nuovi spettatori, offrendo loro la magia dello spettacolo dal vivo e la scoperta di un’icona della cultura pop italiana.

Le voci dei protagonisti: orgoglio, rinascita e visione

L'importanza di questo traguardo è stata ampiamente sottolineata dai protagonisti. Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, ha espresso grande orgoglio per il debutto teatrale di Dylan Dog al Teatro Eliseo, che rinasce per l'occasione, definendo l'evento una “nuova casa” per il personaggio. Masiero ha evidenziato come l'Indagatore dell'Incubo, con la sua lotta e ironia, resti una “voce di speranza”.

Vincenzo Sarno, responsabile dell'Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore, ha definito il debutto un “nuovo, significativo traguardo”, ribadendo la missione di valorizzare personaggi iconici e celebrando la “straordinaria vitalità e il fascino senza tempo” di Dylan Dog.

Alessandro Longobardi, direttore artistico di Viola Produzioni, ha rimarcato l'unione di due “patrimoni culturali italiani” – l'Eliseo e Dylan Dog – citando Umberto Eco e promettendo uno spettacolo che porterà in scena “l'incontro tra l'impossibile e il possibile”.

Il regista Valter Malosti ha descritto “Dylan Dog Horror Show” come un “fumetto che prende vita sulle tavole del palcoscenico”, un'installazione immersiva dove “i confini tra teatro, danza, musica e arte visiva si dissolvono”, nel rispetto dell’universo visionario di Tiziano Sclavi.

Non solo teatro: il raduno "La paura fa 40!"

Le celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Dylan Dog non si limitano al palcoscenico. Un altro evento di spicco è il raduno “La paura fa 40!”, organizzato a Roma.

Questa giornata imperdibile è dedicata ai lettori e prevede la partecipazione di alcuni dei più celebri artisti di Sergio Bonelli Editore, con sessioni di sketch dal vivo, mostre tematiche e una cena sociale esclusiva. Queste iniziative congiunte testimoniano la continua rilevanza e il profondo legame che l’Indagatore dell’Incubo mantiene con il suo pubblico, confermando il suo status di fenomeno culturale senza tempo.