La cultura attraversa i borghi e i paesaggi di Molise e Abruzzo con Adrifest, il festival diffuso diretto dal violinista e compositore Luca Ciarla. Dal 30 luglio al 26 agosto la rassegna proporrà un ricco programma di concerti, spettacoli, incontri e laboratori, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e umano attraverso il dialogo tra musica, arti performative e partecipazione.

Il via a Larino e gli appuntamenti di agosto

Il festival prenderà il via il 30 luglio nel Palazzo Ducale di Larino, in provincia di Campobasso, con il concerto del gruppo vocale romano Occhi Chiusi In Mare Aperto, realtà italiana della vocalità contemporanea.

Il 3 agosto lo Spazio Arte Petrecca di Isernia ospiterà l'incontro "Linee, viaggi e comunità" con Carmen D'Antonino e Franco Sacchetti.

Dal 4 al 6 agosto, nella Sala delle Cisterne di Tufillo, in provincia di Chieti, si svolgerà "Mappe Sonore", laboratorio partecipativo guidato da Luca Ciarla, Edoardo Saolini e Ludovico Saolini, dedicato alla raccolta, all'ascolto e alla valorizzazione del patrimonio sonoro del territorio.

Produzioni originali e il ritorno del Termoli Jazz Podium

Sempre a Tufillo andrà in scena "La Macchina e il Vento", produzione originale di Adrifest che propone una rilettura contemporanea dell'immaginario futurista attraverso musica, danza e arti visive. Lo spettacolo sarà presentato il 7 agosto a Tufillo e l'8 agosto a Larino, in una performance immersiva che intreccia paesaggi, movimento, memoria e innovazione.

Il 15 agosto, a Colletorto, Luca Ciarla si esibirà insieme a Manuel Petti, Lorenzo Mastrogiuseppe e Marco Molino, con la partecipazione della cantante Erika Petti, proponendo composizioni originali e nuove interpretazioni del patrimonio musicale regionale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno del "Termoli Jazz Podium", storico festival nato nel 2000, che si svolgerà al Teatro Verde di Termoli con tre serate caratterizzate da due concerti ogni sera e dalle tradizionali jam session conclusive.

Chiusura con il Dimitri Monstein Ensemble

L'ultimo appuntamento di Adrifest è in programma il 26 agosto nel Palazzo Ducale di Larino, dove il Dimitri Monstein Ensemble terrà il concerto conclusivo della manifestazione, suggellando il dialogo internazionale grazie alla collaborazione con I-Jazz e Pro Helvetia.