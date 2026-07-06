La terza stagione di "Viola come il mare", la fortunata serie Mediaset trasmessa su Canale 5, è stata presentata da Francesca Chillemi all'Italian Global Series di Rimini. L'attrice ha anticipato che il suo personaggio, Viola, si troverà ad affrontare un vero e proprio "turbine di emozioni e di caos", riflettendo le imprevedibili svolte che spesso scombussolano i piani nella vita di tutti. Questa nuova stagione promette significative evoluzioni, a partire dall'introduzione di un nuovo coprotagonista che cambierà le dinamiche narrative.

Un nuovo volto e sfide inattese per Viola

La novità più rilevante di questa stagione è l'ingresso nel cast di Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino già conosciuto dal pubblico italiano per le sue interpretazioni in "Terra ribelle" e "La certosa di Parma". Guirao Díaz subentra a Can Yaman, che aveva ricoperto il ruolo di coprotagonista nelle prime due stagioni. Francesca Chillemi ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione: "È stato molto bello lavorare con Rodrigo, si è creata fra i nostri ruoli una bellissima dinamica, un legame che nella vita augurerei alle persone, perché il suo personaggio è accogliente, non giudicante e incontrare qualcuno così è raro e prezioso".

La trama vede Viola alle prese con una serie di eventi imprevedibili e nuove conoscenze che mineranno le sue certezze e la stabilità faticosamente conquistata.

Con la misteriosa scomparsa di Demir, il personaggio precedentemente interpretato da Can Yaman, la giornalista si trova a interagire con il suo sostituto, l'ispettore Massimo Paternò, interpretato da Guirao Díaz. Questo nuovo rapporto si preannuncia complesso fin dall'inizio, anche a causa delle abitudini di Massimo, nuovo vicino di casa di Viola e grande appassionato di feste notturne.

Dinamiche complesse e un'amicizia inattesa

Francesca Chillemi ha sottolineato come Viola incontri Massimo in un momento di particolare vulnerabilità: "Ha già avuto da affrontare finora molte dinamiche complesse, ma nel momento in cui la ritroviamo si sente realmente 'rotta dentro', perché la fiducia che aveva dato a qualcuno è stata violata".

Nonostante le premesse difficili, Massimo si dimostra un personaggio capace di starle accanto, offrendo un sostegno inaspettato al quale Viola, piano piano, si aggrappa. Questa evoluzione del rapporto sarà centrale nella narrazione.

Dal canto suo, Rodrigo Guirao Díaz ha descritto il suo personaggio come inizialmente "un po’ di casino", amante del divertimento, del vino, dello champagne e della musica ad alto volume. Questa vivacità crea le prime frizioni con Viola, che abita nell'appartamento sottostante, portando a iniziali liti. Tuttavia, tra i due si sviluppa rapidamente una bellissima amicizia. Massimo si impegna a far sentire meglio Viola, aiutandola ad andare avanti senza forzare nulla, ma semplicemente restandole accanto, in un ruolo di compagno discreto e presente.

La produzione e la cornice dell'Italian Global Series

La serie "Viola come il mare", prodotta per Mediaset e trasmessa su Canale 5, vede la regia della terza stagione affidata ad Alexis Sweet e Laszlo Barbo. La presentazione ufficiale della nuova stagione si è svolta tra le suggestive cornici di Rimini e Riccione, nell'ambito dell'Italian Global Series. Questo evento rappresenta un'importante vetrina per le produzioni televisive, offrendo un'occasione unica per anteprime e incontri diretti con il pubblico, consolidando il legame tra la serie e i suoi spettatori.