La Liguria rafforza il proprio ruolo nel panorama della produzione culturale italiana con la nascita del Centro di residenza Liguria - Residenze artistiche multidisciplinari. Il progetto, selezionato dalla Regione Liguria e sostenuto anche dal Ministero della Cultura, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Teatro Akropolis, Scarti Centro di produzione teatrale d'innovazione e associazione Sarabanda I.S.

Attraverso il progetto 2025-2027 "Inside", le tre realtà danno vita al primo polo strategico regionale dedicato alla sperimentazione multidisciplinare, inserito nella rete dei quattordici hub di residenza artistica presenti sul territorio nazionale.

Un riconoscimento strategico per la Liguria

"La nascita del Centro segna un importante traguardo per il territorio. Si tratta di un riconoscimento di grande rilevanza: il progetto è il primo e unico attivo in Liguria, portando a 14 il numero totale degli hub presenti sul territorio nazionale", ha dichiarato la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura, Simona Ferro.

"Una scelta strategica che posiziona la Liguria all'avanguardia nelle politiche di sostegno alla cultura e eleva il territorio a snodo cruciale per la sperimentazione artistica performativa nella filiera nazionale dello spettacolo dal vivo", ha aggiunto.

Tre realtà unite dalla ricerca artistica

Il Centro di Residenza Liguria, con la Fondazione Teatro Akropolis nel ruolo di capofila, nasce dall'incontro di tre realtà considerate punti di riferimento nel panorama culturale nazionale, accomunate da una lunga esperienza nel campo delle residenze artistiche.

I tre enti sono gli unici in Liguria ad aver sviluppato negli anni una progettualità continuativa in questo ambito e, dal 2022, sono riconosciuti come Residenze per Artisti nei Territori.

Da questa esperienza nasce "Inside - Residenze Multidisciplinari in Liguria", un progetto che unisce attenzione curatoriale e ricerca artistica, con un forte legame con le comunità e i territori coinvolti.

Oltre 30 residenze e 120 artisti coinvolti

Il Centro punta a creare un luogo di confronto tra discipline diverse, mantenendo allo stesso tempo un'apertura verso il panorama artistico nazionale e internazionale.

Dalla sua nascita, avvenuta negli ultimi mesi del 2025, il Centro ha già ospitato oltre 30 residenze artistiche, coinvolgendo più di 120 artisti e consolidando il ruolo della Liguria come spazio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nelle arti performative.