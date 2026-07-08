Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha preso parte alla presentazione ufficiale della mostra intitolata "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026". L'esposizione, di grande rilevanza culturale e sociale, è ospitata presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. L'inaugurazione si è tenuta l'8 luglio, e la mostra rimarrà accessibile al pubblico gratuitamente fino al 13 settembre, offrendo un'importante occasione di riflessione sulla storia femminile italiana.

Nel suo discorso inaugurale, il sindaco Gualtieri ha espresso un sentito ringraziamento all'Auditorium Parco della Musica per l'ospitalità e all'ANSA per l'impegno profuso nell'organizzazione di un evento così significativo, oltre che per il suo ruolo costante nel documentare in modo accurato e qualificato la vita del Paese.

Ha evidenziato con forza l'importanza cruciale di ripercorrere ottanta anni di storia italiana attraverso il prisma del ruolo delle donne e delle loro conquiste. Gualtieri ha infatti sottolineato che "Noi scontiamo ancora un deficit di rappresentazione, di valorizzazione delle donne", evidenziando la persistente necessità di promuovere una maggiore visibilità e riconoscimento del contributo femminile nella società.

Un percorso visivo di conquiste e protagoniste

L'esposizione, che ha già riscosso successo in una precedente tappa alla Camera dei deputati, nel complesso di Vicolo Valdina, si presenta ora all'Auditorium con un allestimento rinnovato. Attraverso 122 fotografie storiche, la mostra traccia un percorso dettagliato e commovente del difficile cammino intrapreso dalle donne italiane per la conquista dei propri diritti.

Questo viaggio visivo parte dalle figure delle prime sindache elette nel lontano 1946 e arriva fino ai giorni nostri, includendo la recente e fondamentale approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. La rassegna non si limita a celebrare le figure più note, ma mira a mettere in luce l'impegno di ben 135 donne che, con la loro determinazione, hanno contribuito a plasmare la società italiana. Ricorda inoltre l'apporto di tutte quelle donne che, pur rimanendo lontane dai riflettori, hanno giocato un ruolo essenziale nella marcia verso l'uguaglianza di genere.

Numerosi ospiti di spicco hanno arricchito la presentazione dell'evento. Tra questi, Novella Calligaris, una figura iconica dello sport italiano, che fu la prima tra atlete e atleti del nostro Paese a conquistare una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale negli 800 metri stile libero.

La sua immagine, simbolo di eccellenza e tenacia, è naturalmente esposta nella mostra. Altrettanto significativa è stata la presenza di Olivia Magnani, nipote della leggendaria Anna Magnani. Anna Magnani, nel 1956, fece la storia diventando la prima attrice di lingua non inglese a vincere un Premio Oscar per la sua indimenticabile interpretazione nel film "La rosa tatuata". Anche la sua foto, che evoca un'epoca d'oro del cinema e dell'emancipazione artistica femminile, è parte integrante dell'esposizione, celebrando il suo impatto duraturo.

Il contributo di esperti e istituzioni

La presentazione della mostra, che è stata anche trasmessa in diretta streaming sul portale ansa.it, ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Gli interventi sono stati condotti dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e dalla caporedattrice Elisabetta Stefanelli, che hanno guidato il dibattito e le interviste con le ospiti. A concludere la serie di interventi, un saluto dell'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri, ha ribadito l'importanza dell'iniziativa. Un momento di approfondimento storico è stato offerto da Silvia Salvatici, docente di Storia contemporanea all'università di Firenze, la quale ha illustrato con chiarezza i grandi cambiamenti sociali e gli snodi legislativi fondamentali che hanno costituito le pietre miliari del cammino di emancipazione delle donne in Italia, fornendo un contesto accademico e analitico al percorso espositivo.

L'organizzazione di questa mostra di ampio respiro è stata resa possibile grazie al prezioso patrocinio di istituzioni di rilievo come la Farnesina, l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune di Roma. La collaborazione con enti culturali di prestigio quali Cinecittà/Istituto Luce e la Fondazione Musica per Roma ha ulteriormente arricchito il progetto. Un contributo fondamentale è stato inoltre assicurato dalla partecipazione di importanti partner privati: Fastweb, Vodafone, Q8 Italia e Conou, il cui sostegno ha permesso la realizzazione di un evento che celebra la storia e le conquiste delle donne italiane, rendendolo accessibile a un vasto pubblico e sottolineandone la rilevanza contemporanea.