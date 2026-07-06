Serena Rossi si appresta a tornare sul piccolo schermo come protagonista della nuova fiction Rai "La famiglia Panini". La serie è dedicata alla straordinaria storia della celebre famiglia di imprenditori modenesi, universalmente noti per le loro iconiche figurine. L'attrice veste i panni di Matilde Panini, figura centrale e motore propulsivo nella crescita e nel successo dell'azienda. Rossi ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo, dichiarando di aver scoperto una donna che, con la sua determinazione e il suo coraggio, ha saputo fare grande l'Italia.

La produzione, firmata Rai Fiction, si propone di narrare l'intero percorso imprenditoriale della famiglia, ponendo un'enfasi particolare sull'importanza cruciale di Matilde, sia nel contesto delle dinamiche familiari che in quello dello sviluppo aziendale.

L'interpretazione di Serena Rossi e il profilo di Matilde Panini

La scelta di affidare a Serena Rossi il ruolo di Matilde Panini è stata motivata dalla sua riconosciuta versatilità tra cinema, televisione e musica. Il personaggio di Matilde è delineato come una donna profondamente determinata e innovativa, la cui visione pionieristica è stata fondamentale per l'espansione e l'affermazione dell'impresa di famiglia. La fiction si concentra sull'illuminare il contributo essenziale di Matilde alla creazione e alla diffusione delle figurine Panini, prodotti che non sono stati solo un fenomeno commerciale, ma veri e veri propri simboli che hanno plasmato la cultura popolare italiana.

Rossi ha sottolineato come la figura di Matilde rappresenti un esempio luminoso di leadership femminile, capace di guidare con saggezza e fermezza la sua famiglia e la sua azienda anche nei momenti più difficili. La serie offre così uno sguardo approfondito e inedito sulla storia imprenditoriale italiana, raccontata attraverso la lente di una protagonista femminile di eccezionale spessore.

Il contesto di Modena e l'eredità delle figurine

"La famiglia Panini", prestigiosa produzione di Rai Fiction, trova la sua ambientazione principale nella città di Modena, luogo indissolubilmente legato al successo e all'identità del marchio. La decisione di portare sullo schermo la vicenda di Matilde Panini si inserisce in una tradizione consolidata delle fiction italiane, che celebra figure che hanno contribuito significativamente allo sviluppo economico e culturale del Paese.

La Panini S.p.A., fondata a Modena nel 1961, ha conquistato fama internazionale grazie alle sue inconfondibili collezioni di figurine, in particolare quelle dedicate al calcio. Ancora oggi, l'azienda si conferma come uno dei marchi più riconoscibili e amati nel settore dell'editoria e del collezionismo a livello mondiale, testimoniando un successo duraturo che affonda le radici nella visione e nel coraggio della famiglia Panini.