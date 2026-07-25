Il prestigioso Leone d’Oro alla carriera della Biennale Danza 2026 è stato conferito al Bangarra Dance Theatre, la rinomata compagnia australiana interamente composta da danzatori aborigeni e delle Isole dello Stretto di Torres. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 26 luglio presso la Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia. Questo riconoscimento, voluto dal direttore artistico Wayne McGregor, mira a celebrare artisti e compagnie capaci di superare i confini della propria disciplina, lasciando un’impronta significativa nella società e nel panorama culturale contemporaneo.

Storia e Identità del Bangarra Dance Theatre

Fondato nel 1989 da Uncle Rob Bryant, Cheryl Stone e Carole Y. Johnson, il Bangarra Dance Theatre si è affermato come una realtà artistica che, da oltre trent’anni, narra attraverso la danza le profonde radici, le memorie ancestrali e le continue trasformazioni dei popoli indigeni australiani. La compagnia si distingue per la sua peculiare capacità di fondere movimento, musica, poesia e arti visive, attingendo a un patrimonio culturale millenario che abbraccia 65.000 anni di storia. Per oltre tre decenni, la direzione artistica è stata saldamente nelle mani di Stephen Page, membro dei popoli Quandamooka Nunukul/Ngugi e della nazione Yugambeh Munaldjali.

Sotto la sua guida, è stato creato un repertorio di oltre ventisette opere, proiettando Bangarra sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.

La Missione Artistica e la Nuova Direzione

A partire dal 2023, la direzione artistica del Bangarra Dance Theatre è stata assunta da Frances Rings, coreografa pluripremiata e discendente della comunità Mirning, originaria della costa occidentale dell’Australia Meridionale. Sotto la sua guida, la compagnia prosegue con determinazione la sua missione di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture aborigene e delle popolazioni delle Isole dello Stretto di Torres. Nell'ambito del 20º Festival Internazionale di Danza Contemporanea, il Bangarra Dance Theatre presenterà lo spettacolo ‘Terrain’.

Coreografato dalla stessa Frances Rings per diciotto danzatori, ‘Terrain’ trae ispirazione dalla bellezza senza tempo del Kati Thanda–Lake Eyre, il più vasto lago salato dell’Australia. Lo spettacolo, strutturato in nove suggestivi quadri, indaga il profondo legame tra le Prime Nazioni australiane e il loro territorio, evocando la forza intrinseca della terra e del corpo come entità inscindibili.

Attraverso le sue acclamate produzioni, il Bangarra Dance Theatre ha saputo portare la ricca cultura delle Prime Nazioni australiane sui palcoscenici dei più importanti teatri internazionali. La compagnia ha contribuito in modo significativo a diffondere una visione artistica che pone al centro la memoria degli antenati e la fondamentale responsabilità verso il futuro. Il conferimento del Leone d’Oro sottolinea il valore inestimabile di questa missione e l’indelebile impatto che il Bangarra Dance Theatre ha esercitato nel panorama globale della danza contemporanea.