Debutta su Netflix il 22 settembre la serie "Minerva - La Scuola", un teen drama ambientato in un liceo militare che promette di esplorare le dinamiche di un ambiente rigoroso attraverso gli occhi di giovani protagonisti e figure adulte complesse. Il cast vanta nomi di spicco come Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e Irene Maiorino, affiancati da talenti emergenti quali Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani. Diretta da Ivan Silvestrini, la produzione trova la sua suggestiva cornice nella Reggia di Portici e nei sotterranei di Villa Campolieto, luoghi che conferiscono al liceo militare Minerva un'atmosfera unica e storica.

Massimiliano Gallo interpreta il comandante Achille Giordano, una figura cardine della narrazione. Il suo personaggio è descritto come un uomo di disciplina ferrea e profondo rispetto per le tradizioni, ma al contempo segnato da una notevole fragilità interiore. Gallo stesso ha evidenziato l'approccio alla sua interpretazione: "Come faccio spesso con i personaggi che interpreto ne ho esplorato la forza ma anche la fragilità, la solidità ma anche le crepe per dargli tridimensionalità. Questo ruolo vive di conflitti interiori anche perché suo figlio è uno degli allievi". Al suo fianco, Irene Maiorino veste i panni della maggiore Teresa Bonaiuto, un personaggio che incarna severità e giustizia, pur mantenendo uno sguardo moderno e materno verso i cadetti.

I volti e i dilemmi del liceo militare

Cristiana Capotondi assume il ruolo della professoressa di Storia e Filosofia Laura Canali, una figura "civile" che introduce elementi di dubbio e riflessione critica all'interno delle rigide mura della scuola militare. La sua presenza è cruciale per rappresentare il punto di vista del pubblico di fronte alle antiche regole dell'istituto. Il corpo studentesco è variegato, composto da cadetti senior come Simone Secce, Giulio Brizzi e Nicole Malaj, e da junior con storie personali ben definite. Tra questi ultimi spiccano Camilla, una ragazza viziata inviata al liceo per essere "raddrizzata", Vincenzo, motivato dalla tradizione militare della sua famiglia, e Salvo, uno "scugnizzo" alla ricerca di un amico scomparso, elemento che innesta un mistero nella trama.

Tra ispirazione e messaggio

L'idea alla base di "Minerva - La Scuola" nasce da un'intuizione del produttore Roberto Sessa, che ha trovato ispirazione osservando i ragazzi della Nunziatella su un treno, percependo in loro un fascino e un mistero particolari. Il regista Ivan Silvestrini ha chiarito che la serie non mira a fornire risposte definitive, ma piuttosto a stimolare la riflessione su importanti temi di ruolo sociale e morale. Daria Perrotta di Netflix ha sottolineato l'interesse della piattaforma nel raccontare un liceo italiano unico, dove i giovani protagonisti sono chiamati a confrontarsi con una realtà priva di social media, cellulari e libertà espressiva, elementi centrali nella vita dei ragazzi contemporanei.

La disciplina è un tema portante della serie, evidenziata dalla severa regolamentazione sull'uso dei cellulari tra i cadetti junior. L'ambientazione, con la maestosità della Reggia di Portici e l'atmosfera suggestiva dei sotterranei di Villa Campolieto, non è solo uno sfondo, ma un elemento che rafforza il contesto storico e austero del liceo militare. Sebbene "Minerva - La Scuola" sia una creazione di finzione, essa attinge a ispirazioni da istituti reali, noti per la loro organizzazione rigorosa e il loro ruolo formativo nella crescita dei giovani.

In sintesi, "Minerva - La Scuola" si configura come una narrazione corale che intreccia con maestria identità, disciplina e mistero. La serie offre uno sguardo approfondito sulle complesse dinamiche interne di un liceo militare italiano, mettendo in luce le sfide e le evoluzioni dei suoi giovani protagonisti in un contesto di regole antiche e valori contemporanei.