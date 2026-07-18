Il Museo Nivola di Orani ospita, dal 24 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra "Nivola, Colombo e lo spazio intorno". L'esposizione, parte del programma Nivola 'vis-à-vis', mette in dialogo Costantino Nivola (1911-1988) con figure del suo tempo, come Gianni Colombo. Curata da Chiara Gatti e Anna Pirisi, in collaborazione con l'Archivio Gianni Colombo, la mostra è il primo atto del progetto "Stanze". Essa indaga il tema dello spazio e dell'ambiente come luoghi da attraversare e vivere, esplorando la relazione tra il corpo e lo spazio abitativo.

Il percorso si articola in tre stanze-ambienti: la "Stanza dei sogni" di Nivola, lo "Spazio elastico" di Colombo e la "Stanza della memoria" per il ricordo collettivo, offrendo un'esperienza immersiva.

Una coincidenza storica lega i due artisti: nel 1968, Nivola realizzò il modello per il monumento ad Antonio Gramsci, primo studio ambientale, mentre Colombo presentava alla Biennale di Venezia il celebre "Spazio elastico". Nivola considerava la stanza non un semplice ambiente, ma un luogo costruito attorno alla presenza umana, essenziale per accogliere e relazionare l'individuo con il suo intorno, un "tempio e prigione dell'intimità" dove si manifestavano i suoi "sogni ad occhi aperti".

Esperienza e memoria collettiva

La sezione dedicata a Gianni Colombo esplora l'esperienza percettiva. La ricostruzione della "Stanza dei sogni" dialoga con lo "Spazio elastico", offrendo esperienze sensoriali di spaesamento e illusioni.

Colombo mirava a un'esperienza emozionale, agendo sulle "condizioni dello stato di equilibrio, di sensazione e di rapporto con lo spazio dello spettatore". La "Stanza della memoria" coinvolge il pubblico in un'azione di cittadinanza attiva, trasformando lo spazio in un "pensatoio" e raccoglitore di ricordi.

La mostra promuove la raccolta di memorie e testimonianze. L'allestimento è stato supportato da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Orani, Provincia di Nuoro e Fondazione di Sardegna. Hanno collaborato Artigianato & Design di Pietro Fois e Leonardo Sonnoli per il progetto grafico, oltre a realtà locali.

Omaggio a Grazia Deledda e il Museo Nivola

In parallelo, il Museo Nivola celebra il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda.

Dal 24 luglio al 20 settembre 2026, sarà esposta la scultura in bronzo di Costantino Nivola, realizzata negli anni Settanta in suo onore e prestata dal Banco di Sardegna. Il Museo di Orani, dedicato a Nivola e riferimento per l'arte in Sardegna, promuove il dialogo tra arte e comunità. Le opere di Nivola, coi suoi "teatrini", si confrontano con le ricerche di artisti come Colombo, offrendo una riflessione sullo spazio abitato e vissuto.