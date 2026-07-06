Il Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro presenta una ricca serie di concerti dal 6 all'11 luglio, mettendo in risalto i giovani talenti dell'istituzione attraverso un impegnativo repertorio classico, romantico e novecentesco.

L'apertura della rassegna, che si conclude a Palazzo Olivieri il 6 luglio, vedrà un programma "scoppiettante". Saranno protagonisti un duo di chitarre con la "Cocktail List" – una selezione di brani ispirati a celebri drink – e un ampio ensemble di sax, che proporrà arrangiamenti di pezzi noti, inclusa una singolare versione del "Largo al factotum" di Rossini.

La rassegna pianistica a Palazzo Montani Antaldi

Dal 7 all'11 luglio, la manifestazione si sposta a Palazzo Montani Antaldi, dove si terranno concerti pomeridiani alle 17:30. Questi appuntamenti celebrano le eccellenze della scuola pianistica del Conservatorio, con un percorso di ascolto tra pagine note e meno note.

Il 7 luglio il programma include la Sonata in Mi bemolle maggiore Hob. XVI:52 di Franz Joseph Haydn, lo Studio Trascendentale n. 8 "Wilde Jagd" di Franz Liszt e i monumentali 12 Studi op. 10 di Fryderyk Chopin, eseguiti da sei pianisti. Chiude la serata la Sonata n. 2 in si minore op. 61 di Dmítrij Shostakovic.

L'8 luglio sarà la volta della Fantasia quasi sonata "Après une lecture de Dante" di Franz Liszt, omaggio alle Sonate op.

27 di Beethoven, seguita dai brani "Memento Homo", un Prélude e il Prélude religieux di Rossini. Il concerto proseguirà con il pianismo schubertiano della Sonata op. 143 D 784 e la Sonata n. 2 in re minore op. 14 di Sergej Prokof'ev.

Il 10 luglio si esibiranno opere come la Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI:49 di Haydn, la Sonata n. 2 in sol minore op. 22 di Robert Schumann e le Fantasien op. 116 (n. 1-2-3) di Johannes Brahms. Il repertorio virtuosistico sarà rappresentato dallo Scherzo n. 1 in si minore op. 20 di Chopin e dalle atmosfere iberiche di Enrique Granados (Andaluza – Danza spagnola n. 5 e Allegro da concerto).

Chiusura e dettagli per il pubblico

La maratona pianistica si concluderà l'11 luglio con la "poliedrica produzione" di Fryderyk Chopin, che comprende un movimento della Sonata n.

3, i due Valzer op. 64, la celebre Fantaisie-Impromptu op. 66 e l'Andante Spianato e Grande Polonaise brillante op. 22. Saranno eseguiti anche i Davidsbündlertänze op. 6 di Robert Schumann e, come "gran finale", la fiaba musicale "Pierino e il Lupo" op. 67 di Sergej Prokof'ev, in versione per pianoforte a quattro mani.

Tutti i concerti sono ad ingresso su invito. Il pubblico esterno può prenotare tramite Eventbrite entro le ore 14:00 del giorno dell’evento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Conservatorio Rossini, nella pagina dedicata alla stagione 2026.