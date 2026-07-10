Dal 12 al 19 luglio 2026, Pescara si appresta a ospitare la 54ª edizione del Pescara Jazz, uno dei festival jazz più longevi e attesi d’Italia. L'evento, diretto da Angelo Valori e organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, promette una settimana ricca di appuntamenti con artisti di fama internazionale. I concerti si terranno presso l’Auditorium Flaiano e il Porto Turistico – Marina di Pescara, con inizio fissato per le ore 21.15, come annunciato dal sottotitolo che evidenzia il ricco programma.

Il programma dettagliato e gli artisti in cartellone

Il festival prenderà il via domenica 12 luglio con l'esibizione di Paolo Fresu e il suo progetto “Kind of Lives”. Questo ensemble, caratterizzato da sonorità acustiche ed elettriche e una doppia batteria, è interamente dedicato all’universo musicale del leggendario Miles Davis.

Lunedì 13 luglio, il Porto Turistico sarà la cornice di “Blues for Pino”, un sentito omaggio a Pino Daniele. L'iniziativa, ideata da Osvaldo Di Dio, vedrà la partecipazione di musicisti storici che hanno collaborato con il cantautore, affiancati da ospiti d'eccezione quali Robben Ford, Raiz e Mario Insenga.

Martedì 14 luglio, il palco accoglierà Kurt Elling, una delle voci più autorevoli del jazz mondiale, che si esibirà insieme alla Medit Orchestra, diretta per l'occasione da Angelo Valori.

Mercoledì 15 luglio, l’Auditorium Flaiano proporrà un doppio appuntamento musicale. La Big Band del Conservatorio di Pescara renderà un tributo a Quincy Jones, seguita dalla performance della Sound Archives XXL. La serata sarà inoltre arricchita dalla presentazione del libro “The Big Band Theory” a cura di Alceste Ayroldi.

Giovedì 16 luglio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con la voce di Peppe Voltarelli, presenterà un emozionante omaggio a Domenico Modugno. Il repertorio includerà brani iconici come “Nel blu dipinto di blu” e “Meraviglioso”, oltre a pagine della ricca tradizione meridionale.

Le serate con Hiromi, Cammariere e il gran finale

Venerdì 17 luglio, sarà la volta di Hiromi con il suo progetto “Sonicwonder”.

La celebre pianista e tastierista sarà accompagnata da Adam O’Farrill, Hadrien Feraud e Gene Coye, promettendo una serata di grande virtuosismo e innovazione musicale.

Sabato 18 luglio, il Sergio Cammariere Quartet, con la partecipazione speciale di Giovanna Famulari, incanterà il pubblico. In scaletta, oltre ai suoi successi, verranno proposti brani tratti dall’album “La pioggia che non cade mai”, pubblicato il 28 novembre 2025 e che dà il titolo al nuovo tour 2026.

La serata conclusiva, domenica 19 luglio, sarà un evento imperdibile con Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra che proporranno l’omaggio “Sketches of Spain”. Questo concerto celebra il centenario della nascita di Miles Davis, riproponendo le partiture originali di Gil Evans, con il patrocinio degli eredi del grande trombettista.

Informazioni pratiche per la partecipazione

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili tramite il circuito CiaoTickets. Il botteghino del Teatro sarà aperto nei giorni degli eventi, dalle ore 19:00 alle ore 22:00. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare il numero 342.9549562.