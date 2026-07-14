Il 13 luglio 2026, Robert De Niro è stato protagonista di un evento di grande successo a Roma, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L'attore statunitense, figura iconica del cinema mondiale, ha ricevuto un'accoglienza entusiasta, paragonabile a quella riservata agli atleti, a testimonianza del profondo legame con il pubblico italiano.

Durante l'incontro, De Niro ha ripercorso la sua carriera artistica. Di fronte a domande su scene e collaborazioni passate, ha risposto con onestà, ammettendo spesso: “Non ricordo”. Questa ammissione ha evidenziato la vastità del suo curriculum.

Tra sorrisi e commozione, ha ringraziato il pubblico italiano per l'affetto.

L'evento a Roma e la reazione del pubblico

L'iniziativa si è svolta in una delle principali sedi della cultura cinematografica di Roma, in un clima di grande calore. Gli spettatori hanno reagito con fervore, tributandogli applausi e stima. La presenza di molti giovani ha confermato l'ampio interesse generazionale per la carriera di De Niro, riconosciuto in Italia come una vera icona culturale.

Dal palco, l'attore ha espresso soddisfazione per la sua carriera e ha ricordato collaborazioni con grandi maestri del cinema, pur con la difficoltà di richiamare ogni dettaglio. L'evento si è concluso tra saluti e selfie, con De Niro che ha riconosciuto lo speciale calore romano del pubblico.

Il legame tra De Niro e l'Italia

Il legame di Robert De Niro con l'Italia è consolidato da tempo. Oltre alla sua popolarità, l'attore ha partecipato a numerose iniziative e festival di cinema italiano, rafforzando un rapporto di reciproca stima. L'evento a Roma riafferma la sua posizione di rilievo nell'immaginario collettivo italiano, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Stati Uniti attraverso una delle star più celebrate del Novecento e del nuovo millennio.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli confermati sullo svolgimento preciso dell'evento o su futuri incontri analoghi.