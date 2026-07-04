Roma ha ospitato un evento musicale storico: il ‘Raduno degli Ultimi’ a Tor Vergata, dove Ultimo si è esibito davanti a 250mila persone. Il concerto, ‘La favola per sempre’, ha registrato un sold out immediato, con biglietti esauriti in poche ore, data l'enorme attesa. Molti fan si sono accampati nell'area giorni prima.

Organizzazione e afflusso

L'imponente organizzazione ha allestito una struttura logistica su oltre 150.000 metri quadrati. Cancellati aperti alle 7:00 per l'afflusso. Il programma includeva un DJ set dalle 14:00 e l'esibizione di Fabrizio Moro, unico ospite, alle 19:30.

Il clou è stato l'ingresso scenografico di Ultimo in elicottero alle 20:35, richiamo a un video precedente. Un'iniziativa inclusiva ha visto 1.500 persone con disabilità a un soundcheck esclusivo di oltre due ore.

Sicurezza, servizi e trasporti

La sicurezza garantita da oltre 2.500 addetti e 500 operatori sanitari, con 40 chilometri di transenne. Per il pubblico, 2.000 bagni chimici e ampia offerta di ristoro: 46 punti, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi, con pagamenti cashless. Punti acqua gratuiti disponibili; ammessi borracce, creme solari e power bank. La mobilità potenziata ha visto metro A, B e C aperte tutta la notte, con navette gratuite e parcheggi geolocalizzati, per un deflusso efficiente.

Un evento generazionale

Il concerto segna il culmine decennale per Ultimo, coincidendo con l'uscita del nuovo album, “Il giorno che aspettavo”, primo in classifica Fimi/Niq. L'evento si configura come un momento collettivo di grande impatto, destinato a rimanere nella memoria di una generazione, consolidando il suo status di punto di riferimento generazionale.