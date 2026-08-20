Potenza si prepara ad accogliere la settima edizione del 'Festival della Birra', un evento atteso che animerà il centro storico dal 25 al 30 agosto 2026. La manifestazione, a ingresso completamente gratuito, promette sei serate ricche di gusto, musica e importanti iniziative sociali, trasformando la città in un vivace punto di incontro. Il sottotitolo, infatti, anticipa un programma variegato che spazia dalla gastronomia ai progetti di inclusione, con un focus sul divertimento e la consapevolezza.

Promosso da un gruppo di imprenditori locali, il festival porta a Potenza un format europeo, reso possibile grazie alla collaborazione con il portale BeerTravel.it.

Ogni sera, l'atmosfera sarà diversa, con un cartellone musicale che spazia dal reggae all’elettronica, includendo esibizioni di live band e DJ set, con la partecipazione di artisti sia nazionali che locali. Un’esperienza sensoriale unica sarà l’Aperitivo al Buio, un percorso guidato di trenta minuti che invita i partecipanti a riscoprire il gusto attraverso i sensi, privi della vista.

Inclusione e consapevolezza: il cuore sociale del festival

Questa edizione si distingue per un forte impegno sociale. Una delle novità più significative, realizzata con il sostegno di Aias Potenza Ets, vedrà due ragazzi diversamente abili attivamente impegnati al banco della birra. Questa iniziativa mira a promuovere concretamente l’inclusione e l’autonomia, offrendo un esempio tangibile di come il festival possa essere un veicolo di valori positivi.

Particolare attenzione è dedicata anche ai giovani, con la presenza di visori “alcool e droga visual”, giochi animativi e momenti di ascolto dedicati alla prevenzione e ai rischi legati all’abuso di sostanze e alcol, sottolineando l'importanza della responsabilità.

Un villaggio europeo della birra in Piazza Mario Pagano

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la vasta offerta gastronomica e brassicola. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare una selezione di oltre cento etichette di birre internazionali, con un’enfasi sulla varietà e sulla qualità artigianale. Ad accompagnare le degustazioni, circa dieci stand proporranno un’ampia scelta di street food e specialità locali, pensate per soddisfare ogni palato.

L’evento si svolgerà principalmente in Piazza Mario Pagano, nel centro di Potenza, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio europeo della birra, arricchito da installazioni artistiche e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età e per la famiglia.

Un dono alla città e parte dell'Estate in Città

A coronamento delle iniziative, il festival lascerà un segno tangibile e duraturo alla comunità: una panchina gigante, realizzata da un artigiano locale. Questa opera, al termine della manifestazione, sarà donata alla città, diventando un nuovo e suggestivo punto di osservazione del territorio, un simbolo da vivere e guardare da una nuova prospettiva. Il 'Festival della Birra' si inserisce inoltre nel più ampio programma “Estate in Città” del Comune di Potenza, un cartellone che ogni anno anima il capoluogo lucano con centinaia di eventi.

L’accesso gratuito al festival lo rende un’occasione di socialità aperta a tutti, con l’obiettivo primario di valorizzare il centro storico e coinvolgere un pubblico ampio, restituendo vitalità alle serate agostane della capitale lucana.