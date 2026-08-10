Il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, in Friuli Venezia Giulia, ha lanciato un’importante iniziativa volta a promuovere la conoscenza della poesia pasoliniana nelle scuole secondarie. Il progetto, annunciato il 10 agosto 2026, mira a coinvolgere studenti e insegnanti in un percorso educativo che approfondisca la rilevanza dell’opera poetica di Pasolini, sia dal punto di vista letterario che esistenziale. Le attività proposte includono laboratori didattici, letture guidate e momenti di confronto, ponendo al centro la figura e l’opera del poeta, che nacque proprio a Casarsa, nel contesto della poesia del Novecento.

L’iniziativa nasce dalla profonda consapevolezza dell’importanza della poesia di Pasolini per le nuove generazioni e dalla volontà di valorizzarne gli aspetti più attuali. Tra questi spiccano il suo legame indissolubile con il territorio friulano, l’attenzione ai temi linguistici e sociali, e il confronto critico con i grandi autori della tradizione italiana. Tra le finalità principali vi è l’invito a scoprire il valore formativo della poesia come strumento essenziale di crescita culturale e personale. Il programma prevede inoltre la messa a disposizione di materiali didattici specifici per le scuole interessate e la partecipazione a incontri tenuti da esperti e docenti universitari.

Il ruolo del Centro Studi Pasolini a Casarsa

Il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa riveste da anni un ruolo centrale nella conservazione e nella promozione dell’opera dello scrittore. Fondato nel luogo natale di Pasolini, il centro è un punto di riferimento fondamentale per studiosi, appassionati e studenti desiderosi di approfondire la conoscenza di uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. Oltre a raccogliere e custodire documenti, manoscritti e materiali originali, il Centro organizza regolarmente esposizioni, seminari e iniziative pubbliche di grande risonanza.

Le attività del Centro Studi sono strettamente connesse al territorio friulano, che ebbe un impatto decisivo sulla formazione e sulla poetica di Pasolini.

Casarsa, piccola località in provincia di Pordenone, fu non solo il luogo natale dell’autore ma anche il teatro delle sue prime esperienze letterarie, come testimoniano le poesie dialettali degli esordi e la celebre raccolta “Poesie a Casarsa”. L’istituzione promuove periodicamente laboratori di scrittura e incontri con autori contemporanei, mantenendo così vivo il dialogo tra la ricca tradizione pasoliniana e le generazioni più giovani.

L’approccio poetico di Pasolini e il tema della morte

Nel quadro delle iniziative didattiche proposte dal Centro Studi si inserisce anche un approfondimento critico sugli aspetti tematici della poesia pasoliniana. Un esempio significativo è rappresentato dalle riflessioni sul concetto di morte in relazione all’opera “Stendàli”, oggetto di recenti analisi da parte degli studiosi legati al Centro.

Questa attenzione ai temi esistenziali e all’elaborazione del lutto riflette la particolare sensibilità che Pasolini dedicò al rapporto tra individuo, collettività e destino umano. Tali tematiche emergevano attraverso uno stile poetico caratterizzato da una ricerca linguistica originale, capace di combinare sapientemente dialetto e italiano, elementi autobiografici e riferimenti storici.

La proposta educativa del Centro Studi comprende la diffusione di questi spunti critici, rendendoli accessibili a studenti e docenti nell’ambito delle attività in classe. Il percorso suggerito consente di confrontarsi non solo con i testi, ma anche con le diverse interpretazioni, favorendo un approccio attivo e consapevole alla lettura pasoliniana. In questo modo, il lavoro svolto a Casarsa contribuisce a mantenere attuale e vitale il messaggio poetico di Pasolini all’interno della scuola e della società contemporanea.