Musica e letteratura si incontrano a Firenze con tre concerti reading dedicati a Eugenio Montale, Cristina Campo e Giuseppe Dessí. Gli appuntamenti, ideati per il Gabinetto Vieusseux, che conserva le carte dei tre grandi autori del Novecento, si terranno dal 2 al 4 settembre al Cenacolo di Santa Croce.

Daniela Pes apre la rassegna

L'iniziativa rientra nella terza edizione de "La musica dei poeti. I poeti della musica". A inaugurare la rassegna, il 2 settembre, sarà Daniela Pes, cantautrice, compositrice e polistrumentista.

Il suo concerto reading, dal titolo "Il canto delle ombre", sarà dedicato allo scrittore sardo Giuseppe Dessí.

Murubutu e Cristina Campo

Il 3 settembre sarà la volta di Alessio Mariani, in arte Murubutu, che proporrà una serata di parole e musica dal vivo.

Il concerto reading, intitolato "Le parole e l'attesa", sarà dedicato alla scrittrice, poetessa e traduttrice Cristina Campo.

Vasco Brondi per Montale

A chiudere la rassegna, il 4 settembre, sarà Vasco Brondi, scrittore e cantautore. Il suo concerto reading si intitola "Montale: Un segno di riconoscimento per l'aldilà" ed è dedicato al poeta Eugenio Montale.

L'ingresso agli appuntamenti è libero, con prenotazione obbligatoria sul sito www.santacroceopera.it a partire dal 18 agosto.