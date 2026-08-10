Il 14 agosto 2026, la suggestiva scogliera del Lungomare Perrotti a Santa Maria di Castellabate, nel Salernitano, ospiterà la 125esima edizione de “La Stuzza”. Questo storico palio sul mare, appuntamento clou dell'estate locale, prenderà il via alle ore 16:30. La manifestazione attira ogni anno centinaia di spettatori, offrendo una sfida che celebra l'abilità e il coraggio della tradizione marinara.

La gara è una singolare prova di equilibrio e destrezza: i partecipanti devono percorrere un palo di legno inclinato, reso scivoloso dal grasso, proteso sul mare.

L'obiettivo è raggiungere e conquistare le tre bandierine poste all'estremità senza cadere in acqua. Questa competizione, tra le più caratteristiche della tradizione castellabatese, trasforma la scogliera Perrotti in un'arena naturale affacciata sul mare, garantendo uno spettacolo avvincente.

Un’edizione dedicata e un’organizzazione consolidata

L'edizione 2026 de “La Stuzza” sarà dedicata alla memoria di Giancarlo Fragano, recentemente scomparso. L'organizzazione è curata dall'Associazione Cilentani Doc, con il patrocinio del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il supporto della BCC Magna Grecia evidenzia il legame con le realtà locali. I primi tre classificati riceveranno premi in ceramica, opere realizzate da Oltremare, valorizzando l'artigianato e l'identità culturale del territorio.

“La Stuzza”: simbolo della tradizione marinara locale

Il palio de “La Stuzza” è uno degli appuntamenti più identitari dell'estate di Santa Maria di Castellabate. La manifestazione mantiene vivo e tramanda di generazione in generazione il profondo legame della comunità con la sua tradizione marinara. L'entusiasmo e la partecipazione che ogni anno circondano l'evento testimoniano la sua importanza come pilastro della cultura e della storia della rinomata località costiera, rafforzando il senso di appartenenza e l'orgoglio comunitario.