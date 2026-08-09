Il sindacato CGIL di Verona ha lanciato un allarme sulle condizioni climatiche nell'Arena di Verona, segnalando un aumento significativo delle temperature durante gli spettacoli estivi rispetto a mezzo secolo fa. Questa preoccupazione è stata formalizzata in una lettera indirizzata alla Sovrintendente dell'Arena, Cecilia Gasdia, in vista della stagione estiva del teatro all'aperto. Il sindacato ha evidenziato come le attuali condizioni ambientali siano «molto più critiche per i lavoratori rispetto a cinquanta anni fa», richiamando l'attenzione sulle mutate dinamiche climatiche e le loro ricadute sul personale, spesso esposto a lavorare sotto il sole o in ambienti particolarmente caldi.

Le temperature registrate cinquant'anni fa erano sensibilmente inferiori. Oggi, invece, il caldo estivo rappresenta una sfida concreta e quotidiana, incidendo sia sulla sicurezza dei lavoratori dell'Arena sia sulla qualità degli eventi. La CGIL ha quindi sollecitato la Sovrintendenza a implementare misure di tutela adeguate, per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutto il personale coinvolto.

L'Arena di Verona: spettacoli e impatto climatico

L'Arena di Verona è uno dei maggiori teatri all'aperto del mondo, ospitando ogni estate una stagione lirica internazionale. Questa imponente struttura, di origine romana, può accogliere fino a ventimila spettatori e coinvolge annualmente centinaia di professionisti, tra tecnici, artisti e personale di servizio.

Le elevate temperature degli ultimi anni hanno acuito le difficoltà operative, rendendo il calore uno dei temi di sicurezza più dibattuti. La richiesta della CGIL evidenzia l'urgenza di salvaguardare il benessere degli operatori in un contesto sempre più influenzato dal cambiamento climatico.

Arena di Verona: storia, cultura e sicurezza sul lavoro

Fondata nel I secolo d.C., l'Arena di Verona è dal Novecento il fulcro dell'opera lirica all'aperto in Italia. Ogni estate propone una programmazione vasta che attrae pubblico da ogni parte del mondo, contribuendo significativamente all'economia e al turismo della città. L'anfiteatro è utilizzato quasi quotidianamente durante la stagione; le complesse fasi di allestimento coinvolgono un vasto numero di addetti.

La questione della sicurezza sul lavoro, in particolare quella legata alle temperature estive, è oggi centrale nell'agenda della Sovrintendenza, anche a seguito delle recenti sollecitazioni dei rappresentanti dei lavoratori.