Il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, figura di spicco della scena musicale internazionale, prosegue il suo acclamato tour estivo in Italia con una serie di coinvolgenti concerti piano solo all'aperto. Dopo il successo dell'ultima uscita discografica, il brano "No More Violence", presentato in anteprima tra aprile e maggio, Cacciapaglia porta la sua arte dal vivo in diverse città italiane, offrendo al pubblico un repertorio che spazia da opere inedite ai suoi più grandi successi.

Le prossime tappe del tour estivo

Il calendario dei concerti si arricchisce di nuove e significative date.

Il 26 agosto, il Maestro si esibirà a Bari, in Largo Vito Maurogiovanni, nell'ambito della prestigiosa Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti. Due giorni dopo, il 28 agosto, sarà la volta di Ostuni (Brindisi), dove, presso Torre San Leonardo, parteciperà al rinomato Festival Piano Lab. Il tour proseguirà poi il 12 settembre, quando Cacciapaglia raggiungerà Grezzana, in Valpantena (Verona), per esibirsi al suggestivo Soglia Festival. Questi appuntamenti si aggiungono alle performance già annunciate, come quella del 30 luglio a Pesaro per il Festival Armonie della Sera e l'attesa esibizione del 30 settembre ai Giardini della Biennale di Venezia per il Festival delle Idee.

"No More Violence": un messaggio universale e la carriera di un pioniere

"No More Violence", il recente brano di Cacciapaglia, si configura come un potente invito alla pace e un appello a fermare la violenza di qualsiasi genere. Il singolo è ampiamente disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali, distribuito da Believe. Il suo videoclip ufficiale, diretto da Eleonora Capitani e visibile sul canale YouTube, pone il pubblico al centro della narrazione, trasformandolo in protagonista e veicolo di un messaggio di partecipazione collettiva e consapevolezza. La realizzazione del brano ha visto la collaborazione di Clarissa Marino al violoncello ed electric cello, Gianpiero Dionigi ai live electronics e il Celestia Ensemble, con una produzione meticolosa e una registrazione in Dolby Atmos che ne esalta l'effetto immersivo.

Roberto Cacciapaglia, diplomato al Conservatorio di Milano, è riconosciuto per la sua costante ricerca sonora, che esplora l'intersezione tra musica, scienza e spiritualità. Pioniere nell'utilizzo delle tecnologie digitali, ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre internazionali, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, e ha calcato i palchi di teatri iconici come la Carnegie Hall di New York e il Teatro alla Scala di Milano. Tra i suoi progetti più recenti spicca l'album "Time To Be", pubblicato nel 2024, che ha rapidamente scalato le classifiche di musica classica, consolidando ulteriormente la sua evoluzione artistica. La sua musica ha inoltre celebrato eventi di risonanza mondiale, dall'Expo di Milano alla FIFA World Cup in Qatar, e dalle cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ai Mondiali di Ginnastica Ritmica, affermandolo come uno degli artisti più innovativi e apprezzati del panorama contemporaneo.